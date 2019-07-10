Владимир Ощановский возглавил новое управление в администрации Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назначил на должность начальника управления промышленности, транспорта, связи администрации города Владимира Ощановского. Руководитель новой структуры родился 1959 году, имеет высшее образование: в 1982 году окончил Хабаровский политехнический институт по специальности «Лесоинженерное дело», в 2008-м - «Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет опыт руководящей работы более 30 лет, а также ученую степень кандидата экономических наук.

Владимир Ощановский награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», медалью «За доблестный труд» II степени, нагрудными знаками МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», «Участнику строительства жилья», а также значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России».

Напомним, решение о появлении новой структуры, которую возглавил Владимир Ощановский, приняли депутаты Хабаровской городской думы. В нее вошли управления транспорта, промышленной политики и связи. Предложение на рассмотрение парламентариям внес мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Созданная структура не просто позволит сократить расходы на управленческий аппарат, но и повысит эффективность работы отраслей. В первую очередь речь идет о реализации масштабных и финансовоемких проектов. Новая система позволит также уйти от выполнения дублирующих функций, среди которых легализация трудовых отношений, погашение задолженности по недоимке, мобилизация доходов, проведение конкурсов. В числе ее задач - организация ведомственного контроля, координация работы отраслевых комиссий по урегулированию размера заработной платы и доведению её до уровня не ниже среднестатистических значений по отраслям, городской и районных комиссий по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет и прочее. Перед новой структурой также поставлена задача по строительству газонаполнительных компрессорных станций. Создание таких объектов позволит форсировать модернизацию инфраструктуры, решить целый комплекс проблем как городского, так и регионального уровня.