Черные дыры Хабаровска



Когда-то я был высоким, статным, широкоплечим, голубоглазым блондином, это сейчас сильно сдал… Тогда нам светила «брежневская конституция», а мы очень любили смотреть на картинки из зарубежных журналов, где хайвеи ровные и длинные, где коттеджи так удачно вписаны в ландшафт, где придомовые территории ровны и спокойны. «А тротуары у них в Японии моют шампунями». И нам шептали на ушко: «Хотите как у них - ровно, светло, гладко?»…

И вот уже 30 лет Россия молодая уверенно движется в… по пути постоянно вступая, то и дело проваливаясь в ямы, колдобины, выбоины и иные «черные дыры». С ними в последнее время на центральных улицах и не менее оживленных магистралях нашего уже не столичного города вроде бы и как бы местами научились бороться. Но стоит отойти чуть в сторону! Или взглянуть «вооруженным» глазом: особенно хорошо безобразия на земле видны сверху, примерно так с 6-8 этажа.

Именно из «высокого дома» по улице Калинина, 138 (14-этажная «свечка») в начале прошлой недели поступило обращение от нашей читательницы Веры Федоровны: «Приезжайте и посмотрите, что творится во дворе между нашим и соседним домом! Там уже который раз пытаются люком закрыть дыру от канализации. Если в прошлый раз провалился люк на дно колодца, то сейчас и бетонное кольцо туда рухнуло! Вода Ниагарой льется в колодец, постоянно размывая и увеличивая дыру. И никому дела нет, что уже какой раз все ремонтируют».

Вот честно скажу, в серьезный дождь как-то не климатило бегать по неблагоустроенным дворам. Но на следующий день, как только развиднелось, помчался на место. К чести коммунальщиков, «черную дыру» они не только прикрыли деревянным щитом, но и обозначили вешками. И в придачу по периметру обтянули хорошо заметными даже в темноте лентами. Все во имя человека, все для благо человека!

А так все как описала читательница: очень большая дыра прямо посередине межквартального проезда, в которую провалился бетонный оголовок. Видимо, его положили на совесть, а не согласно техническим требованиям и регламенту. Мутные воды подточили стенки канализационного колодца, унесли в глубь земной тверди бетонную плиту. Когда ее из ямы достанут, когда проезд постараются в очередной раз привести в порядок – знает тот, кто высоко сидит. А пока что водители, невзирая на толщину кошелька и длину автомобиля, одинаковыми словами вспоминают нерадивых работничков. Чаще - их родственников по материнской линии.

А у меня, что видел все это безобразие воочию, есть назревшие вопросы к ответственным лицам: «И сколько денег на этом колодце уже отмыли? А сколько тысяч еще закопают? И какой-такой дождь опять, в очередной раз, смоет результаты труда?»



С результатами стихии разбирался Люк Бессонов

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