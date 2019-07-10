Инвестора в Хабаровском крае загоняют в патовую ситуацию

Помните? «Ох, полным-полна моя коробушка, есть и ситцы, и шелка!..». Если представить, что коробейник - это Хабаровский край, а коробушка - инвесторы с замысловатым набором проектов, то наша коробушка, похоже, пустеет.

Мы уже писали о трудностях, с которыми столкнулось зарегистрированное в Солнечном районе Хабаровского края ООО «Флагман». Компания, с одной стороны, не может добиться от районных администраций и назначенного региональным правительством единого оператора северного завоза расчета за мазут и дизельное топливо. С другой стороны, накопившаяся задолженность на сумму около 800 млн рублей не дает возможности предпринимателям продолжать амбициозный проект по развитию горнолыжного комплекса «Холдоми». Инвестор оказался на грани разорения, и, похоже, в правительстве края до этого никому нет дела.

Единый и неделимый?

Что за «единый оператор», определенный распоряжением губернатора Хабаровского края от 30 декабря 2016 г. № 681-р «О централизованной поставке топлива в муниципальные районы Хабаровского края на 2017-2019 годы»? Это ООО «Межрайтопливо» - межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью, обеспечивающее топливом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями топлива в рамках централизованной поставки топлива, осуществляющее деятельность по начислению и сбору платежей за коммунальные услуги и ведению претензионно- исковой работы.

Если переводить труднопережевываемые формулировки казенного циркуляра на человеческий язык, то «Межрайтопливо» - организация, которая берет на себя обязательства по отбору поставщиков и проведению конкурсов. Также через нее проходят денежные средства, которые районы перечисляют «Межрайтопливу», а то, в свою очередь, рассчитывается с поставщиками топлива. Берет за это, как водится, «толику малую». Вроде как все через одно место…

- Ситуация с неоплатой за поставленное в северные районы Хабаровского края топливо неблагоприятно сказывается на инвестиционном климате Хабаровского края и уровне доверия бизнеса к органам государственной власти. Районы края на протяжении длительного времени не могут оплачивать поставки нефтепродуктов. Но зимой теплее не становится, и топливо в любом случае необходимо завозить под устные и иные гарантии высших должностных лиц районов и региона. Есть судебные решения, по которым предприятию-поставщику должны быть выплачены средства за уже поставленное топливо. И если мы не видим оплаты даже по судебным решениям, вступившим в законную силу, если органы государственной власти устраняются от их исполнения, то о каком доверии к системе ведения бизнеса в регионе можно говорить? Акты, которые имеют законную силу, просто-напросто игнорируются. В дальнейшем это оттолкнет предпринимателей от взаимодействия с властями, - считает председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Никита Михалев.

Я начальник, я так вижу

В январе 2019 года на должность генерального директора ООО «Межрайтопливо» губернатор края назначил Алексея Хрипуна. Не можем рассказать вам об этой персоне ничего примечательного, кроме того, что отчасти он имеет непосредственное отношение к долгам перед ООО «Флагман».

В мае 2019 года руководитель «Флагмана» Виталий Бурлаков даже обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Алексея Хрипуна к уголовной ответственности по ч.7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

В мае нынешнего года прокуратура Центрального района Хабаровска провела проверку, в результате которой пришла к выводу, что в действиях генерального директора ООО «Межрайтопливо» содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч.1. ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства). 15 мая прокурор Центрального района Хабаровска направил материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Складывается впечатление, что стражи закона сами увязли в распутывании долгового клубка, поэтому принятие решения о привлечении Хрипуна к уголовной ответственности отложено.

По сути «Межрайтопливо» играет роль поверенного в сделках по поставке топлива в северные и труднодоступные территории. Почти 800 млн рублей, выплаты которых на основании решений арбитражного суда ждет Виталий Бурлаков, - долг районов и долг самого «Межрайтоплива». Потому что, как выяснилось, из бюджета Охотского района деньги на расчет с поставщиком были перечислены еще несколько месяцев назад. Также часть средств перевела и администрация Советско-Гаванского района. Однако на счетах единого оператора централизованного завоза топлива в районы края эти деньги то ли задержались, то ли вообще ушли не по назначению.

Новый поворот

Напомним, что еще в феврале ООО «Флагман» намеревался получить от нескольких районов края расчет за произведенные в рамках северного завоза поставки нефтепродуктов и направить эти средства в виде очередного транша инвестиций в ГЛК «Холдоми».

В марте закончилось действие отсрочки, предоставленной австрийской компанией Doppelmayr (мирового лидера в производстве такого оборудования), у которой закупили оборудование для суперсовременного подъемника с кабинами закрытого типа и подогревом сидений.

- Мы полностью остановили стройку. Отсутствие платежей через ООО «Межрайтопливо» связывает нам руки. Мы еще и несем убытки в виде штрафных санкций, - говорит директор ООО «Флагман» Виталий Бурлаков.

За счет появления субкластера «Холдоми» в составе туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» в свое время были расширены границы ТОСЭР «Комсомольск». Пресс-служба краевого правительства информировала, что частный инвестор готов вложить в развитие горнолыжного курорта более 880 миллионов рублей и создать дополнительно полторы сотни рабочих мест в Солнечном районе.

Комсомольск-на-Амуре, да и Хабаровский край в целом получил бы один из лучших горнолыжных курортов, принимающих посетителей круглогодично. К тому же планировалось, что «Холдоми» станет полноценной дальневосточной тренировочной базой для подготовки национальных сборных по горным лыжам и сноубордингу в преддверии Зимних Олимпийских игр в Китае в 2022 году.

- Я поддерживаю позицию губернатора Сергея Фургала в контексте оптимизации затрат на северный завоз. Но ведь надо выполнить обязательства по предыдущим сделкам. Если подписаны с людьми контракты, если правительство края по этим контрактам подписывает обязательства, то они должны быть исполнены. Если вы считаете, что были злоупотребления – обращайтесь в силовые структуры, пусть разбираются. Но сейчас ситуация выглядит примерно следующим образом: «Нам не нравится, что вот они когда-то выиграли контракт на конкурсной основе и его исполнили. Нам кажется, что это дорого». Какой мы показываем пример? Это недопустимая ситуация, - комментирует председатель общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Сергей Степанов.

К слову, основными источниками оплаты централизованных поставок топлива являются субвенции из краевого бюджета на возмещение убытков от применения регулируемых тарифов на тепловую и электрическую энергию и платежей потребителей коммунальных услуг. Это те деньги, которыми районы рассчитываются с поставщиками.

Кстати, риторический вопрос. Почему с поставщиками, отобранными после прихода к власти нового губернатора, рассчитываются своевременно, а тех, кто прошел конкурсный отбор при «старой власти», банально «кидают»?





Аркадий Лебедев







