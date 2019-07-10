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В Хабаровский край вместе с жарой пришла энтеровирусная инфекция
В регионе уже зафиксировано 134 случая подозрения на это заболевание. При этом по 14 фактам медики предварительно диагностируют энтеровирусный менингит.
Как уточнили в министерстве здравоохранения края, каждый год в июле наблюдается обострение ситуации с энтеровирусом. В первую очередь это связано в открытием купального сезона. Вторым фактором, вызывающим рост заболеваемости, становится нарушение санэпидрежима. Жара провоцирует быстрое размножение этой группы вирусов, поэтому при малейших отклонениях в правилах приготовлении пищи или обеспечении питьевого водоснабжения, ситуация может выйти из-под контроля.
Он также добавил, что само заболевание относится к группе острых и сопровождается множеством проявлений - от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Источником заражения могут становится и больные люди, у которых нет симптомов. Обычно заболевание начинается с острой фазы: температура тела поднимается до 39-40 градусов, появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе и спине. При подобных признаках необходимо срочно изолировать больного и обратиться к врачу.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в регионе уже принят ряд превентивных мер по минимизации последствий этой инфекции. В больницах зарезервированы дополнительные койки для пациентов, сформирован запасы лекарств и дезинфицирующих средств. При необходимости врачи смогут оказать помощь и на дому.
Что касается купального сезона, то официально в Хабаровском крае он все еще закрыт. В Роспотребнадзоре напомнили о том, что все организации, устраивающие отдых на воде, обязаны организовать проверку водоема и получить специальные разрешения, в том числе и от санитарной службы. Пока ни одного подобного документа управление не выдавало.
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