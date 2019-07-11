Строительство сквера на улице Карла Маркса ускорят

Такое поручение подрядчикам дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Градоначальник побывал с инспекцией на объекте. Сквер на улице Карла Маркса, напротив остановки «Памятник партизанам», ждет полная реконструкция, которая обойдется бюджету города в 23 миллиона 700 тысяч рублей. В нем появятся альпийская горка, новые опоры освещения, декоративное ограждение, детский и спортивный комплексы. Новый формат обретет и остановочный павильон, где хабаровчане и гости города смогут воспользоваться wi-fi, зарядкой для телефона, тепловым конвектором и «тревожной кнопкой».

«Думаю, что сквер станет еще одним популярным среди хабаровчан местом отдыха. Рядом построен микрорайон «Восточный», возводятся еще несколько высотных домов. Молодым семьям с детьми, бабушкам с внуками здесь будет очень комфортно», - сказал глава города.

В нынешнем году по программе «Формирование современной городской среды» в Хабаровске будет реконструировано 5 скверов, еще 4 планируется обустроить в следующем, 2020 году.