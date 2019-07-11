Фестиваль-лаборатория пройдет в хабаровском ТЮЗе

На этой неделе в Хабаровском краевом театре юного зрителя состоится открытие фестиваля-лаборатории актуальных текстов «Наша тема - 2019». С 12 по 20 июля на площадках театра пройдут показы эскизов спектаклей и лекции на тему современного театрального искусства.

- В этом году на фестиваль поступило около 60 заявок от молодых начинающих режиссеров со всей страны. Чтобы выбрать среди них те, что подойдут именно нашему фестивалю, понадобилось несколько внутренних туров и чуть больше времени, чем мы планировали. В итоге мы пригласили пятерых из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в фестивале примут участие пять режиссеров из Хабаровского края, - сообщил художественный руководитель фестиваля Константин Кучикин.

Откроется фестиваль блоком «Наша тема. Сказка» (6+). С 12 по 14 июля зрители увидят постановки для всей семьи. Среди них: «Мой папа - птиц», режиссера Елены Ненашевой, «Джордж и тайны Вселенной», режиссера Олега Христолюбского и «Враг» в постановке Антона Калиничнко. Всего для аудитории 6+ будет представлено восемь работ.

«Наша тема» 16+ готовит не менее насыщенную программу. Для этой возрастной аудитории заготовлено 13 эскизов. Так, режиссер из Комсомольска-на-Амуре Виталий Федоров представит эскиз «Мур амур или Комсомольский самурай», а хабаровчанка Ольга Подкопытова продолжит свое документальное исследование с хабаровскими подростками «Мясо. Другой вопрос».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо этого в течение недели запланированы три лекции на тему современного театра, которые будут читать театральные критики и театроведы Глеб Ситковкий, Алена Карась и Антон Хитров. Они же будут оценивать работы участников фестиваля по пяти номинациям: Гран-при, Лучший спектакль, Лучшая режиссура, Лучшая женская роль и Лучшая мужская роль.

Итоги «Нашей темы-2019» будут подведены 20 июля. Полное расписание фестиваля – на официальном сайте.

Фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема» проводится с 2016 года и направлен на развитие и популяризацию современного театрального искусства.