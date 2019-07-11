На севере Хабаровского края паводки

После дождей, прошедших 4-6 июля, на северных реках Хабаровского края начались паводки. Уровни воды сейчас активно растут в реке Мая у села Нелькан в Аяно-Майском районе, а также в реке Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. Отметки уже превышают средние многолетние значения на 1,4-2 метра.

В реке Мая отмечается подъем воды на 89 см за сутки. Паводок проходит без выхода на пойму. На реке Уда идет гребень паводка. Пойма затоплена на 0,6 метра. Угрозы населенным пунктам нет. В течение ближайших суток уровень в Уде будет колебаться на 10-20 см.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, наиболее сложная ситуация сложилась в Охотском районе, где 8 июля после ливней из берегов вышла река Кухтуй. Вода затопила участок автодороги "Подъезд к аэропорту Охотск", которая соединяет райцентр с остальными населенными пунктами этой территории. Как сообщает пресс-служба правительства региона, местные власти объявили режим ЧС и организовали временную переправу через Кухтуй.

Сейчас ситуация на реке Кухтуй частично стабилизировалась. Вода полностью ушла с автодороги, однако движение по ней транспорта все еще затруднено. В ближайшее время власти планируют отремонтировать пострадавший участок. На место отправлены специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор». Они оценят ущерб и наметят план предстоящих работ.

Паводковая ситуация продолжает оставаться на контроле оперативных служб и правительства края.