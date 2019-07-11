В Хабаровске перекроют движение в районе улицы Пионерской

Из-за реконструкции участка тепломагистрали ТМ-25 в Хабаровске будет закрыто движение для автомобильного транспорта в районе переулка Молдавский на пересечении Пионерская,1е и ул. Ладожская,25. На данном участке движение транспорта будет закрыто с 22-00 12.07.2019г. по 12-00 14.07. 2019г.

Хабаровская теплосетевая компания просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимой ремонтной работе – от нее зависит надежность теплоснабжения краевой столицы.