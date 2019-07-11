Мороженое с «дальневосточного гектара» появится в Хабаровском крае

Житель Хабаровского края Михаил Утробин оформил 5 гектаров на себя и членов своей семьи в Кругликовском сельском поселении в районе имени Лазо, чтобы построить ферму и дом. Для реализации планов он подготовил все необходимые документы и получил грантовую поддержку от государства – в настоящее время на участке уже действует молочная ферма. Продукцию с нее продают на экоярмарках в Хабаровске.

Михаил постоянно развивает производство и расширяет линейку продукции. На сегодняшний день это молоко, сливки, кефир и йогурт трех видов, сметана, творог, масло. За полугодие на ферме удалось произвести около 40 тонн молока. В настоящее время Михаил готовится к производству мороженого.

«Натуральные сливки, таежные ягоды, мед, орехи и натуральный шоколад – никакой химии, красителей и консервантов. Важнейшая черта моей продукции - контроль качества от процесса кормления коровы до конечного продукта», - рассказал Михаил Утробин. «Мы уже договорились с действующим в Хабаровске производством мороженого об использовании производственной линии».

По словам Михаила Утробина, сначала мороженое будет продаваться в Хабаровске, а в будущем по мере расширения фермы и наращиванию объемов можно будет выходить на зарубежного потребителя.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Хабаровского края зарегистрировано 9353 договора безвозмездного пользования. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае доступно 30 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае, составила почти 319 миллионов рублей.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает информационную и методологическую поддержку получателям «Дальневосточных гектаров». Ведется поиск проектов получателей гектаров, популяризация самых необычных и проработанных идей, разрабатываются и публикуются в открытом доступе модельные решения по освоению участков, инструкции по созданию коопераций и населенных пунктов.