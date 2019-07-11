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Более 1,2 млн штук осетровой молоди выпустят в этом году
Рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» приступили к выпуску молоди осетровых видов рыб. По государственному заказу в этом году для предприятий предусмотрено более 1,2 млн штук, из них на заводах Хабаровского края – 0,4 млн штук. Однако накануне с Анюйского завода уже отправлено 357,5 тысяч мальков калуги и 345 тысяч молоди амурского осетра. А сегодня первый выпуск пройдет на Владимирском заводе в ЕАО.
Она также рассказала, что в июне для искусственного воспроизводства была выловлена самка сахалинского осетра в реке Тумнин Советско-Гаванского района. После необходимых процедур на инкубацию в Анюйский рыбзавод была отправлена икры общим весом 1,6 кг/46,4 тысяч штук. На сегодняшний день на предприятии идет этап подращивания 14,5 тысяч личинок.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, параллельно на заводах готовятся к закладке икры осенней кеты. Выпускать молодь будут весной следующего года. Планируемый объем для предприятий региона составляет 45 млн мальков. В этом году уже выпущено 50 млн штук.
Всего в Хабаровском крае воспроизводством популяции осетровых и лососевых видов рыб занимаются семь заводов. Из них три – государственные, они отправляют молодь в Амур и его притоки – реки Анюй, Гур и Амгунь. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.
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