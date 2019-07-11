Более 1,2 млн штук осетровой молоди выпустят в этом году

Рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» приступили к выпуску молоди осетровых видов рыб. По государственному заказу в этом году для предприятий предусмотрено более 1,2 млн штук, из них на заводах Хабаровского края – 0,4 млн штук. Однако накануне с Анюйского завода уже отправлено 357,5 тысяч мальков калуги и 345 тысяч молоди амурского осетра. А сегодня первый выпуск пройдет на Владимирском заводе в ЕАО.

- Воспроизводство популяции осетровых и выпуск молоди в реку мы проводим поэтапно. Прежде всего, необходимо достичь определенного веса каждого малька: для калуги – не менее 5 граммов, для амурского осетра – в среднем 2,4 грамма. 17 июля планируем выпустить еще не менее 120 тысяч мальков. Работы продлятся до конца августа, - сообщила начальник отдела рыбоводства Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Ольга Антипова.

Она также рассказала, что в июне для искусственного воспроизводства была выловлена самка сахалинского осетра в реке Тумнин Советско-Гаванского района. После необходимых процедур на инкубацию в Анюйский рыбзавод была отправлена икры общим весом 1,6 кг/46,4 тысяч штук. На сегодняшний день на предприятии идет этап подращивания 14,5 тысяч личинок.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, параллельно на заводах готовятся к закладке икры осенней кеты. Выпускать молодь будут весной следующего года. Планируемый объем для предприятий региона составляет 45 млн мальков. В этом году уже выпущено 50 млн штук.

Всего в Хабаровском крае воспроизводством популяции осетровых и лососевых видов рыб занимаются семь заводов. Из них три – государственные, они отправляют молодь в Амур и его притоки – реки Анюй, Гур и Амгунь. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.