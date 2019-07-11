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Хабаровский край лидирует по числу заявок на конкурс «Доброволец России 2019»
Хабаровский край принимает активное участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России 2019». Регион подал самое большое число заявок на получение грантов, активисты заявили на рассмотрение экспертной комиссии 102 социально значимых проекта. Инициативы представлены во всех 12 номинациях, которые охватывают такие сферы жизни, как культура, экология, здравоохранение, социальная защита, поиск и спасение людей, а также развитие инклюзии в обществе.
Грантовый фонд Всероссийского конкурса составляет 45 миллионов рублей. Победители могут получить до 2 миллионов рублей. Для участников определены три возрастные группы: дети от 8 лет, подростки 14–18 лет и добровольцы старше 18 лет, также за финансирование своих инициатив будут бороться юридические лица и НКО. В этом году конкурсные заявки разделены на 3 категории: «Социальный проект», «Доброе дело» и «Творческая работа».
Проекты, которые пройдут в полуфинал, определят эксперты. По итогам будет сформирован лонг-лист из 10 финалистов в каждой номинации. Эти инициативы оценит федеральный состав жюри, также финалистов ждет народное голосование. Вручение премии «Доброволец России – 2019» состоится в Рамках Международного форума добровольцев, который пройдёт со 2 по 5 декабря 2019 года в г. Москве.
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