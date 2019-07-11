Почти 500 млн рублей направят на содержание и ремонт дорог в Хабаровском крае

Дороги регионального значения приводят в нормативное состояние. Речь идет об автотрассах, которые не попали в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня основные работы ведутся на самых сложных участках в пяти районах: Солнечном, Верхнебуреинском, Ванинском, Советско-Гаванском и районе им. Лазо. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов, на содержание и ремонт в краевом бюджете предусмотрено около 495 миллионов рублей.

- На участке автодороги пос. Солнечный – пос. Березовый от 13 до 27 км убирается арматура бетонных плит, забиваются скальником все щели, а затем методом «крат» укладывается асфальт во всю ширину проезжей части. Работа идет в плановом порядке, в ближайшие дни этот участок должен быть отремонтирован. На гравийных участках по достигнутой в рамках совещания с губернатором договоренности, работают лесопромышленники. Они постоянно подсыпают и разравнивают дорогу, - рассказал Валерий Немытов.

Он также отметил, что каждые две недели специальная комиссия, в которую входят представители министерства и общественники, проводят визуальный осмотр состояния дороги. По итогам будет приниматься решение, закрывать проезд или нет.

- Также мы прорабатываем с Росавтодором вопрос дополнительного финансирования для того, чтобы запланировать ремонт этой трассы на ближайшие три года. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, продолжается отсыпка дороги на Мухен, которую размыло после дождей. Уже восстановлено движение общественного транспорта. По поручению губернатора на этом направлении первой в крае будет установлена автоматическая система весового контроля. Сейчас проводятся закупочные процедуры, определяется компания, которая доставит и установит аппаратуру. Один такой комплекс «под ключ» вместе с техническим обслуживанием стоит около 108 млн рублей.