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Почти 500 млн рублей направят на содержание и ремонт дорог в Хабаровском крае
Дороги регионального значения приводят в нормативное состояние. Речь идет об автотрассах, которые не попали в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня основные работы ведутся на самых сложных участках в пяти районах: Солнечном, Верхнебуреинском, Ванинском, Советско-Гаванском и районе им. Лазо. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов, на содержание и ремонт в краевом бюджете предусмотрено около 495 миллионов рублей.
Он также отметил, что каждые две недели специальная комиссия, в которую входят представители министерства и общественники, проводят визуальный осмотр состояния дороги. По итогам будет приниматься решение, закрывать проезд или нет.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, продолжается отсыпка дороги на Мухен, которую размыло после дождей. Уже восстановлено движение общественного транспорта. По поручению губернатора на этом направлении первой в крае будет установлена автоматическая система весового контроля. Сейчас проводятся закупочные процедуры, определяется компания, которая доставит и установит аппаратуру. Один такой комплекс «под ключ» вместе с техническим обслуживанием стоит около 108 млн рублей.
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