Воспитанники Петрынинского центра отметили новоселье

Воспитанники хабаровского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Они будут учиться в новом здании, которое расположено на территории храма Серафима Саровского. Сегодня в стенах учебного заведения прошел молебен. Его строительство началось в 2010 году за счет пожертвований хабаровчан и представителей бизнеса, которые собрали более 200 миллионов рублей. После завершения всех работ помещение долгое время простаивало. Сегодня состоялась торжественная церемония передачи здания Приамурской митрополией Хабаровскому краевому центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

«Огромное спасибо епархии за помощь. В Центре воспитываются подростки с непростой судьбой. Педагогам порой приходится применять особые знания и умения, чтобы их ученики выросли достойными людьми нашего города», - сказал мэр Сергей Кравчук.

В трехэтажном здании разместятся комнаты, учебные классы, актовый зал. Предусмотрено также строительство дополнительного корпуса с мастерскими, спортивными залами, художественной и музыкальной студиями. Напомним, Хабаровский краевой Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи был основан в 1992 году. Сегодня это федеральная инновационная площадка по реабилитации и социализации несовершеннолетних с девиантно-криминальным поведением. Работники Центра помогают предотвратить суицидные попытки, бродяжничество, преодолеть психологическую дезадаптацию и отклонения в поведении подростков. За этот период Центр прошли более полутора тысяч детей с криминальным и девиантным поведением.