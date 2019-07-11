Новости
Воспитанники Петрынинского центра отметили новоселье
Воспитанники хабаровского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Они будут учиться в новом здании, которое расположено на территории храма Серафима Саровского. Сегодня в стенах учебного заведения прошел молебен. Его строительство началось в 2010 году за счет пожертвований хабаровчан и представителей бизнеса, которые собрали более 200 миллионов рублей. После завершения всех работ помещение долгое время простаивало. Сегодня состоялась торжественная церемония передачи здания Приамурской митрополией Хабаровскому краевому центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
В трехэтажном здании разместятся комнаты, учебные классы, актовый зал. Предусмотрено также строительство дополнительного корпуса с мастерскими, спортивными залами, художественной и музыкальной студиями. Напомним, Хабаровский краевой Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи был основан в 1992 году. Сегодня это федеральная инновационная площадка по реабилитации и социализации несовершеннолетних с девиантно-криминальным поведением. Работники Центра помогают предотвратить суицидные попытки, бродяжничество, преодолеть психологическую дезадаптацию и отклонения в поведении подростков. За этот период Центр прошли более полутора тысяч детей с криминальным и девиантным поведением.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 764
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 169
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 847
План «хабаровского подвига» еще не разработан?5 537
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136