Спасатели ищут ребёнка на реке у Комсомольска-на-Амуре

В районе набережной города Комсомольска-на-Амуре 10 июля во время купания пропала девочка 2007 года рождения. На место происшествия выехала группа Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели провели обследование акватории р. Амур. Поиск результата не дал. Сегодня поисковые работы продолжили.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, на сегодняшний день на территории Хабаровского края сотрудниками ГИМС МЧС России в Хабаровском крае допущены к эксплуатации пять мест массового отдыха людей у воды и один пляж. Среди них, пруд в парке «Северный» города Хабаровска,где организован прокат катамаранов, места на территории Хабаровского района на базе отдыха «Белый парус» в селе Мичуринское, в селе Воронеж-1 в «Экопарке», пляж загородного туристического комплекса «Заимка», места отдыха на территории Силинского парка в городе Комсомольск-на-Амуре, а также на территории «Центрального пляжа» города Амурска. На всех допущенных к эксплуатации местах установлены спасательные посты, имеется связь с экстренными службами, средства спасания и специально обученный персонал.

«К сожалению, граждане беспечно относятся к своей безопасности, отправляясь на «стихийные пляжи», и, к сожалению, берут с собой детей. Особую опасность представляют различные искусственней котлованы, карьеры, где скапливается вода. Прибрежная полоса у города Хабаровска также опасна, на протяжении всей береговой линии сильное течение, во многих местах ведутся строительные работы, опасное состояние дня. При этом сейчас школьные каникулы и многие дети предоставлены сами себе. А значит взрослым надо быть более бдительными и проводить беседы с ними об опасности нахождения у таких водоёмов, - рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов. – Жителям региона нужно очень внимательно подходить к выбору места отдыха, обращать внимание на установленные информационные и предупреждающие знаки. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра. Отправляясь на несанкционированный пляж, вы ставите под угрозу свою жизнь и жизнь своих близких».