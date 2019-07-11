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Спасатели ищут ребёнка на реке у Комсомольска-на-Амуре
В районе набережной города Комсомольска-на-Амуре 10 июля во время купания пропала девочка 2007 года рождения. На место происшествия выехала группа Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели провели обследование акватории р. Амур. Поиск результата не дал. Сегодня поисковые работы продолжили.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, на сегодняшний день на территории Хабаровского края сотрудниками ГИМС МЧС России в Хабаровском крае допущены к эксплуатации пять мест массового отдыха людей у воды и один пляж. Среди них, пруд в парке «Северный» города Хабаровска,где организован прокат катамаранов, места на территории Хабаровского района на базе отдыха «Белый парус» в селе Мичуринское, в селе Воронеж-1 в «Экопарке», пляж загородного туристического комплекса «Заимка», места отдыха на территории Силинского парка в городе Комсомольск-на-Амуре, а также на территории «Центрального пляжа» города Амурска. На всех допущенных к эксплуатации местах установлены спасательные посты, имеется связь с экстренными службами, средства спасания и специально обученный персонал.
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