Комсомольск-на-Амуре: улыбаемся и "валим"?

Заметили, как уже выдвинутые и пока еще планируемые кандидаты на получение депутатского мандата в Госдуме, того самого, что до осени прошлого года был у Сергея Фургала, издалека прицениваются к электорату в Городе юности?

Говорят много, обещают услышать каждого (все-таки Комсомольск-на-Амуре – основной центр избирательного округа № 70), но до сих пор никто не доехал. Оно и понятно – из образцово-показательного «города президентского внимания» второй по величине населенный пункт Хабаровского края слишком быстро превращается в конгломерат проблем и разборок – как на политическом, так и на экономическом поприще.

Показательно, что не так давно выступая с отчетом перед Законодательной думой региона, губернатор недвусмысленно дал сигнал, что ждет неких «правильных» людей во главе Комсомольска и в городской думе. То есть местным жителям снова придется ждать?

О том, что едва назначенного нового зампреда краевого правительства по вопросам развития Комсомольска почти сразу уволили, сократив вместе с ним и должность – уже вообще стараются не вспоминать. Нет куратора у грандиозных проектов, инициированных на месте и одобренных федеральным центром, и не надо.

Причем ведь пришлось вернуть в федеральный бюджет почти 600 млн рублей. На пятнадцати объектах комплексного плана опережающего социально-экономического развития из восемнадцати строительство идет с внушительным срывом сроков. До сих пор не сдана в эксплуатацию Инженерная школа, которую уже новые краевые власти намеревались торжественно открыть то в декабре прошлого года, то в апреле нынешнего.

В свое время то, что довольно невеликий по численности населенный пункт российского Дальнего Востока с населением в 250 тысяч человек прогремел на всю страну было воспринято в Комсомольске-на-Амуре как знак – наступают перемены к лучшему. Все-таки 63 млрд рублей – сумма, которая местному бюджету и не снилась.

Но все эти блага, судя по неумолимым цифрам государственной статистики, особо толку жителям города не приносят. «Убитый» напрочь муниципальный трамвайный парк (вместе с рельсами, что характерно), законсервированный неизвестно насколько пешеходный фонтан, по-прежнему разбитые дороги, множество других коммунально-бытовых трудностей, да и отсутствие перспектив в целом заставляют комсомольчан уезжать в другие регионы страны. Каждый четвертый человек, который ищет работу в Городе юности, готов сменить прописку ради более привлекательных условий оплаты труда и уровня жизни. И таких становится все больше, ведь только с начала этого года в городе сокращены полторы тысячи рабочих мест.





Евгений Мезенцев