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Четыре вуза Хабаровского края выиграли гранты
Они стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования. В общей сложности на воплощение проектов в жизнь будет направлено 16,6 миллионов рублей.
В этом году на участие в конкурсе было заявлено более 2550 инициатив от 381 образовательной организации на общую сумму свыше 4,2 млрд. рублей. Эксперты отобрали 609 проектов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 10 из них будут реализованы в нашем регионе.
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет получит 650 тысяч рублей на реализацию двух инициатив – «Детство без границ» и «Конкурс научных работ Парадигма-ДВ».
Дальневосточный государственный университет путей сообщения выиграл 5 млн рублей на два проекта молодежных бизнес- и медиа-инкубаторов.
4 инициативы были заявлены от ТОГУ – «Новое поколение «FREE TV»», «Новое поколение: педагогический резерв ХХI века», «Парад Российского студенчества – Хабаровск» и «Студенческий форум добровольцев «Кто, если не Я». На их реализацию вузу выделят 6 млн 450 тысяч рублей.
Еще 4,5 млн направят Комсомольскому-на-Амуре государственному университету, который презентовал два проекта – «Дальневосточный межнациональный фестиваль молодежи «Мы вместе!» и «Создание сети студенческих конструкторских бюро Geek.Knastu».
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