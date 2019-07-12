Четыре вуза Хабаровского края выиграли гранты

Они стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования. В общей сложности на воплощение проектов в жизнь будет направлено 16,6 миллионов рублей.

В этом году на участие в конкурсе было заявлено более 2550 инициатив от 381 образовательной организации на общую сумму свыше 4,2 млрд. рублей. Эксперты отобрали 609 проектов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 10 из них будут реализованы в нашем регионе.

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет получит 650 тысяч рублей на реализацию двух инициатив – «Детство без границ» и «Конкурс научных работ Парадигма-ДВ».

Дальневосточный государственный университет путей сообщения выиграл 5 млн рублей на два проекта молодежных бизнес- и медиа-инкубаторов.

4 инициативы были заявлены от ТОГУ – «Новое поколение «FREE TV»», «Новое поколение: педагогический резерв ХХI века», «Парад Российского студенчества – Хабаровск» и «Студенческий форум добровольцев «Кто, если не Я». На их реализацию вузу выделят 6 млн 450 тысяч рублей.

Еще 4,5 млн направят Комсомольскому-на-Амуре государственному университету, который презентовал два проекта – «Дальневосточный межнациональный фестиваль молодежи «Мы вместе!» и «Создание сети студенческих конструкторских бюро Geek.Knastu».