В Эльбанском интернате для ухода за больными сформированы дополнительные бригады медиков

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова сообщила о том, что на данный момент жизни подопечных психоневрологического диспансера пос. Эльбан Амурского района ничего не угрожает. На месте работают специалисты Росздравнадзора, министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

По информации главы ведомства, 10 июля у нескольких подопечных психоневрологического интерната в пос. Эльбан была зафиксирована повышенная температура тела. Из-за заболеваний не все пациенты могут сообщить о своем самочувствии персоналу. В связи с этим в учреждении был введен ежечасный мониторинг. Когда количество заболевших достигло 50, руководство учреждения сообщило о случившемся в Роспотребнадзор.

Силами работников учреждения на месте был открыт инфекционный изолятор, куда поместили заболевших. Был введен масочный режим, изменено меню.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 19 человек госпитализировано в Амурскую центральную районную больницу. За ними закреплены два санитара.

- На данный момент из 456 человек, проживающих в интернате, симптомы выявлены у выявлено 197. Для решения проблемы были подключены специалисты министерства здравоохранения Хабаровского края и Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем. Угрозы жизни нет. Причина вспышки будет ясна после того, как завершится исследование взятых смывов и проб, - сообщила Светлана Петухова.

Она также добавила, что для оперативного решения вопросов на месте в Эльбан командирован заместитель министра социальной защиты населения Михаил Бурлака. Для обеспечения должного ухода за больными на сформированы дополнительные бригады из числа социальных работников и медицинские посты.