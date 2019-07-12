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В Эльбанском интернате для ухода за больными сформированы дополнительные бригады медиков
Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова сообщила о том, что на данный момент жизни подопечных психоневрологического диспансера пос. Эльбан Амурского района ничего не угрожает. На месте работают специалисты Росздравнадзора, министерства здравоохранения и социальной защиты населения.
По информации главы ведомства, 10 июля у нескольких подопечных психоневрологического интерната в пос. Эльбан была зафиксирована повышенная температура тела. Из-за заболеваний не все пациенты могут сообщить о своем самочувствии персоналу. В связи с этим в учреждении был введен ежечасный мониторинг. Когда количество заболевших достигло 50, руководство учреждения сообщило о случившемся в Роспотребнадзор.
Силами работников учреждения на месте был открыт инфекционный изолятор, куда поместили заболевших. Был введен масочный режим, изменено меню.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 19 человек госпитализировано в Амурскую центральную районную больницу. За ними закреплены два санитара.
Она также добавила, что для оперативного решения вопросов на месте в Эльбан командирован заместитель министра социальной защиты населения Михаил Бурлака. Для обеспечения должного ухода за больными на сформированы дополнительные бригады из числа социальных работников и медицинские посты.
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