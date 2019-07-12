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Три детских сада в Хабаровске сдадут в срок
Дошкольные учреждения, в общей сложности на 650 мест, строятся на условиях софинансирования. Работы подрядных организаций на этих объектах находятся под постоянным контролем мэра города Сергея Кравчука и идут по жесткому графику. В микрорайоне «Березки» две сотни маленьких хабаровчан уже в декабре этого года получат путевки в новый детский сад. Сейчас строители ведут подключение объекта к инженерным сетям, оборудуют тепловой пункт. Для того, чтобы подрядчики быстро, а, самое главное, качественно выполнили свои задачи, все деньги на покупку строительных материалов, зарплату специалистам поступают без регулярно и без задержек.
До конца года еще в двух дошкольных учреждениях, расположенных в границах улиц Краснодарской и Лазо, Юности и Краснореченской маленькие жители краевого центра справят новоселье. Расчетная стоимость строительства трех детских садов 750 миллионов рублей.
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