Три детских сада в Хабаровске сдадут в срок 

Дошкольные учреждения, в общей сложности на 650 мест, строятся на условиях софинансирования. Работы подрядных организаций на этих объектах находятся под постоянным контролем мэра города Сергея Кравчука и идут по жесткому графику. В микрорайоне «Березки» две сотни маленьких хабаровчан уже в декабре этого года получат путевки в новый детский сад. Сейчас строители ведут подключение объекта к инженерным сетям, оборудуют тепловой пункт. Для того, чтобы подрядчики быстро, а, самое главное, качественно выполнили свои задачи, все деньги на покупку строительных материалов, зарплату специалистам поступают без регулярно и без задержек.

«Несмотря на дефицит муниципального бюджета, финансирование социальной отрасли - приоритетная для города задача. Хабаровск старается участвовать в федеральных проектах и программах. На условиях софинансирования в краевом центре возводятся образовательные учреждения, строятся дороги», - отметил депутат Хабаровской городской думы Александр Федоров.

До конца года еще в двух дошкольных учреждениях, расположенных в границах улиц Краснодарской и Лазо, Юности и Краснореченской маленькие жители краевого центра справят новоселье. Расчетная стоимость строительства трех детских садов 750 миллионов рублей.