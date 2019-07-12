На отремонтированные дороги Хабаровска наносят разметку

Бригады муниципального предприятия «Научно-производственный центр организации дорожного движения» (НПЦОДД) работают во всех районах города. С раннего утра дорожные «художники» «расписывают» улицу Волочаевскую, но не «под хохлому», а идеально ровными линиями и стрелами. Прикладывают трафареты, прицеливаются и, не хуже заправских пулеметчиков, жмут на «гашетку» пульверизатора. Белоснежные мазки краски (в сутки ее уходит от 250 до 400 килограммов) ложатся ровным слоем и в считанные минуты высыхают на раскаленном асфальте.

Как рассказал главный инженер МУП «НПЦОДД» Дмитрий Пилипенко, круглосуточно нанесением разметки в городе занимаются по 5-6 бригад. Работы ведутся преимущественно днем. В ночное время рабочие, в основном, заняты «зебрами» - в светлое время суток нескончаемые потоки машин и пешеходов блокируют рабочий процесс. Также по ночам они предпочитают трудиться на улицах с напряженным дневным автомобильным трафиком – чтобы не вызвать транспортного коллапса.

«Вся разметка наносится согласно ГОСТам. Ее схема в обязательном порядке согласовывается с ГИБДД и городским управлением дорог и внешнего благоустройства, и только после этого проект попадает в руки к бригадирам. Краски – исключительно сертифицированные. Для усиления яркости разметки на пешеходных переходах мы добавляем в состав отражатели – микроскопические стеклошарики. Также на 38 переходах с повышенной проходимостью будем работать жидким пластиком. Срок службы краски напрямую зависит от интенсивности движения машин. В среднем, разметки хватает на 1-2 месяца. Если дорога не очень загружена, может выдержать и 3 месяца», - сообщил он.

Особо посетовал инженер на бесчинства хабаровских стритрейсеров. Колеса дрифтующих горе-трюкачей сдирают краску с дорог начисто. По словам Дмитрия Пилипенко, работы по нанесению разметки в Хабаровске прекратятся, когда атмосферные температуры опустятся ниже +10 градусов: нанесенная «по холодку» краска просто перестанет высыхать. А пока они – в полном разгаре.

Разметку «с нуля» получают хабаровские магистрали, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, она уже красуется на «свежеотремонтированных» улицах Бондаря, Волочаевской, Запарина и в переулке Дьяченко.

«На сегодняшний день дорожная одежда уже полностью обновлена на 12 улицах из 31-й, запланированных к ремонту в рамках нацпроекта: Шевченко, Калинина, Ленинградской, Бондаря, Жилой, Тихоокеанской, Лермонтова, Петра Комарова, Джамбула, переулках Дьяченко, Кадровом, Конечном. Теперь дело за разметкой», - сказал он.

Как отметил Дмитрий Панащатенко, все работы ведутся согласно утвержденным графикам. Ежедневно в ремонте дорог в городе задействованы от 8 до 10 бригад. На нескольких улицах «Росавтодор» уже провел промежуточную приемку. Никаких серьезных претензий к качеству проведения работ и уложенного асфальтобетона эксперты не предъявили. «Под ключ» они примут дороги после нанесения на них разметки.



