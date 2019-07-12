Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку

"Да, подал в отставку. Сделал то, что должен был сделать", - приводит слова Андрея Климова ТАСС . Руководить городом после отставки Климова будет первый замглавы Комсомольска-на-Амуре Евгений Коршиков.

Он уточнил, что Коршиков работает в должности первого заместителя главы города с 2014 года. До этого его трудовая деятельность была связана с Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Гагарина.

"Глава города в своем заявлении об отставке, которое поступило в городскую думу, просил прекратить его полномочия с 17 июля. В этот день планируется рассмотрение его заявления", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что до этого числа Климов продолжит исполнять свои обязанности.

В сентябре 2018 года Климов уже заявлял о досрочной отставке после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Городская дума определила датой прекращения полномочий главы 13 декабря 2018 года, однако тогда Климов отозвал свое заявление. На своем посту он собирался работать, как сообщалось, до истечения срока своих полномочий в сентябре 2019 года.

Выборы главы Комсомольска-на-Амуре пройдут 8 сентября. На этот пост претендуют 23 человека.





Фото: fluger.pro