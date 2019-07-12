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«Связь на Русском Севере» обсудят в Москве
Конференция «Связь на Русском Севере» пройдет 5 сентября в Конгресс-центре МТУСИ. Цель конференции – практический обмен опытом и выработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности развития телекоммуникационной инфраструктуры и сервисов связи в интересах населения, государства и бизнеса в условиях Крайнего Севера.
На мероприятии традиционно обсуждаются следующие тематические направления:
· Государственная политика в области связи, навигации и вещания в Арктической зоне РФ, на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока;
· Развитие ведомственных сетей связи в АЗРФ;
· Устранение цифрового неравенства в условиях Крайнего Севера;
· Развитие операторского бизнеса на рассматриваемых территориях;
· Крупные инфраструктурные проекты развития магистральных сетей и каналов связи;
· Создание телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность промышленных и транспортных предприятий в условиях Арктической зоны РФ, Крайнего Севера и Дальнего Востока;
· Совершенствование применения технологий и сервисов связи в социальной и гуманитарной сфере.
В этом году в качестве основных тем для обсуждения запланированы следующие:
· Дальнейшее развитие программы устранения цифрового неравенства и качественное изменение структуры пакета универсальных услуг
· Проблемные вопросы реализации программы цифровизации телерадиовещания в северных и дальневосточных регионах
· Ход реализации проекта «Экспресс-РВ» по созданию высокоэллиптической группировки спутников связи
· Перспективы внедрения технологии индустриального Интернета вещей в условиях Крайнего Севера
· Развитие систем спутниковой связи на рыболовецких судах
· Развитие магистральных сетей на пример ряда проектов (канал «Москва – Сабетта», ВОЛС «Вилюйский экспресс», ПВОЛС «Сахалин – Курилы» и т. д.)
· Ход модернизации систем связи ряда ключевых ведомств: МЧС России, Минтранса России, ФГУП «Росморпорт», Госкорпорации по ОрВД
По итогам конференции «Связь на Русском Севере» готовятся практические рекомендации для органов государственной власти, ответственных за развитие связи на Крайнем Севере, а также для всех заинтересованных участников рынка. В мероприятии ежегодно принимают участие профессиональные связисты, работающие в северных регионах страны, – представители администраций, ведомств, операторы связи, специалисты крупных промышленных холдингов и компаний и т. д. Ожидаемое количество участников – до 150–200 человек.
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