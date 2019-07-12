«Связь на Русском Севере» обсудят в Москве

Конференция «Связь на Русском Севере» пройдет 5 сентября в Конгресс-центре МТУСИ. Цель конференции – практический обмен опытом и выработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности развития телекоммуникационной инфраструктуры и сервисов связи в интересах населения, государства и бизнеса в условиях Крайнего Севера.

На мероприятии традиционно обсуждаются следующие тематические направления:

· Государственная политика в области связи, навигации и вещания в Арктической зоне РФ, на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока;

· Развитие ведомственных сетей связи в АЗРФ;

· Устранение цифрового неравенства в условиях Крайнего Севера;

· Развитие операторского бизнеса на рассматриваемых территориях;

· Крупные инфраструктурные проекты развития магистральных сетей и каналов связи;

· Создание телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность промышленных и транспортных предприятий в условиях Арктической зоны РФ, Крайнего Севера и Дальнего Востока;

· Совершенствование применения технологий и сервисов связи в социальной и гуманитарной сфере.

- За прошедшие шесть лет конференция стала авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития связи всеми заинтересованными сторонами: администрациями регионов, операторами связи, федеральными ведомствами, предприятиями промышленности и транспорта. Мероприятие дает целостное представление о состоянии индустрии, крупнейших инфраструктурных проектах, планах и инициативах основных участников и игроков рынка, - отмечают организаторы.

В этом году в качестве основных тем для обсуждения запланированы следующие:

· Дальнейшее развитие программы устранения цифрового неравенства и качественное изменение структуры пакета универсальных услуг

· Проблемные вопросы реализации программы цифровизации телерадиовещания в северных и дальневосточных регионах

· Ход реализации проекта «Экспресс-РВ» по созданию высокоэллиптической группировки спутников связи

· Перспективы внедрения технологии индустриального Интернета вещей в условиях Крайнего Севера

· Развитие систем спутниковой связи на рыболовецких судах

· Развитие магистральных сетей на пример ряда проектов (канал «Москва – Сабетта», ВОЛС «Вилюйский экспресс», ПВОЛС «Сахалин – Курилы» и т. д.)

· Ход модернизации систем связи ряда ключевых ведомств: МЧС России, Минтранса России, ФГУП «Росморпорт», Госкорпорации по ОрВД

По итогам конференции «Связь на Русском Севере» готовятся практические рекомендации для органов государственной власти, ответственных за развитие связи на Крайнем Севере, а также для всех заинтересованных участников рынка. В мероприятии ежегодно принимают участие профессиональные связисты, работающие в северных регионах страны, – представители администраций, ведомств, операторы связи, специалисты крупных промышленных холдингов и компаний и т. д. Ожидаемое количество участников – до 150–200 человек.