В Хабаровске стартует уникальный театральный фестиваль «Наша тема»



Тюзовский фестиваль актуальных текстов «Наша тема» - пожалуй, одно из главных событий театральной жизни Хабаровска. Этот фестиваль не только формирует театральную публику, привлекает новых думающих, образованных, молодых зрителей, но и представляет Хабаровск как театральную столицу Дальнего Востока и Восточной Сибири.

В этом году к взрослому блоку добавилась и детская, точнее, семейная тематика. Дело закономерное, понятное и нужное. О фестивале, о Театре юного зрителя, о детях и их родителях рассказывает Константин Кучикин, художественный руководитель хабаровского ТЮЗа.

- Задача простая – немного сломать представление взрослых о детском спектакле. Постановка для детей - необязательно веселая и красивая картинка. Никто из взрослых не может попасть в «шкуру» ребенка. Какие у него представления о добре? Какие краски? Сломать, конечно, не получится. Можно хотя бы пошатнуть представления о детском спектакле.

- Что происходит в России с детским театром?

- Что-то появляется… На фестивале «Сахалинская рампа» посмотрели спектакль «Золушка» московского театра «Практика». Взрослые не очень приняли «Золушку», слишком она мрачная для них, а подросткам и детям понравилась, они понимают этот язык.

- А мы-то, взрослые, все пытаемся радостью окружать детей, шарики развешиваем. А детям, может быть, это и нужно!

- Не нужно, скорее всего, и скучно. Ты пытаешься смотреть с точки зрения своего детства, а там другой взгляд. В детство попасть трудно, вот в чем проблема!

- Хабаровскому ТЮЗу удается попадать в детство?

- Нет, это очень трудная задача. Мы даже не пытались. Ходим вокруг. Близко подступаем к этому. Если с подростками в прошлом году наметилась какая-то попытка, и то, когда на сцене и в зале подростки. Никакой «художественной» формы не должно быть, никакой театральной формальности. Чего не скажешь в отношении сказки, детского театра. Мы проводили в прошлом году эксперимент. Взяли историю про Красную Шапочку, переложили ее на жизнь актрисы примерно в возрасте героини сказки. Собрали двадцать пять ребятишек. Актриса тихо-спокойно, ничем не радуя и не раздражая глаз, просто рассказывала какие-то свои истории: как она пошла в бассейн, как она потеряла тапочку, как папа бросил ее маму, как ее однажды оставили в автомобиле. Взрослые ушли в магазин, а она проснулась одна… Это вызвало у детей невероятный интерес. При этом родителей, чтобы они не мешали, мы не пустили в зал. Они потом спрашивали: «А что там было?» Дети им в ответ: «А ничего не было». У нас же цена билета есть, эквивалент определенный. А тут «ничего не было»! А может, и ничего не надо. Это был удачный эксперимент.

- «Устами младенца глаголет истина». У взрослых всегда есть опасность казаться дураками в глазах детей. А нет ли в вашем театре вот такого страха. Подойдет ребенок и скажет: «А вы врете!»

- Есть, конечно. Если бы об этом не задумывались, мы бы не пытались двигаться, не занимались экспериментами. Резкость в этом деле не нужна, можно оказаться на обочине. Здесь нужно действовать мягко, хитро, потихоньку. А может, детям и нужны сказки «Ой-ля-ля!». Все это очень индивидуально. На кого-то и банальный костюмный спектакль типа «Чиполлино» произведет впечатление. Это впечатление может и сформировать человека, настроить на что-то. Должен быть выбор. Понятно, что мы должны приводить зрителей к какому-торазговору, диалогу. На кого-то костюм Феи в «Золушке» может произвести впечатлении и даст установку на будущее. В ребенке все заложено, но какие-то импульсы выдавать нужно, чтобы маленький человек двигался, развивался. Такое время: однозначных ответов нет ни на что. Наверное, самое страшное сегодня - уверенность в своей правоте.

- Фестиваль «Наша тема» ассоциируется с современностью, актуальностью, чуть ли не с театральным экстремизмом. Первые фестивали были замкнуты в себе, ориентированы на свои творческие силы. В прошлом году появились другие, приезжие режиссеры…

- Андрей Сергеев и Павел Макаров. Но они свои. А в этом году впервые к нам пять не своих режиссеров приехали. Конкурс большой был. Мы долго выбирали. Было мучительно выбрать из более чем сорока анкет три, авторам которых мы можем оплатить дорогу и проживание. А еще двое приехали за свои деньги. Когда ты приглашаешь в свой дом чужого человека, которыйбудет делать розетку, это всегда рискованно. Но меня не пугают неудачные эскизы спектаклей. Приглашаешь в дом специалиста, он делает розетку, я делаю розетку. А домашние смотрят и оценивают твою состоятельность…

- Что-то наш папа так себе… Может, поменяем папу?

- Потому и сложно. Это попытка находиться в «трезвом» состоянии. И это состояние нужно в себе постоянно провоцировать. А это опасно. В любой момент тебе могут сказать,что ты несостоятелен. И чем позже тебе это скажут, тем лучше. Но это не отменяет необходимости попыток брать высоту.

- Уже почти прошедший театральный сезон, каким он был?

-Очень много было проектов, работать было некогда. Хороший экран у нас появился. Пошла качественная картинка. Возник спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Он трудно выпускался. Три режиссера поменялось. Эдакая коллективная работа.

- Кролик у вас получился удивительно вкусным!

- А многие родители боятся этого спектакля из-за того, что ребенок начинает переживать за кролика, плакать. А как еще научить маленького человека сопереживанию? Плачет ребенок? Так он должен научиться плакать над теми, кто гибнет! И важно ребенку знать, что в этом мире есть и потери. Мы почти выпустили «Вафельное сердце». Зрители его увидят в октябре. Попробуем сделать взрослый и детский варианты. Надо проверить, только чтобы дети смотрели без взрослых, чтобы взрослые ничего не комментировали, ничего не поясняли.

- В городе много театров, а пожалуй, самая образованная публика выбирает ТЮЗ. Это же очень тяжело затащить в детский театр взрослого человека. Долгий, тяжелый процесс обольщения, завоевывания доверия и удержания зрителя…

- Мы сегодня боремся за каждого зрителя. Боремся не за кассу, а за сердца.





«Мы выпустили "Жизнеописание трубадуров" в Хабаровске. Репетировали прошлым летом, но официально показали премьеру в октябре. Труппа хабаровского ТЮЗа - это чистый рок-н-ролл. Молодость и ярость. Радость и свобода. Эти люди подарили мне спектакль мечты - настоящий, буквальный рок-концерт. Такой спектакль, который я всегда мечтал посмотреть, а не то что иметь к нему отношение. Как Петя Нестеренко поёт в конце первого акта, так я пел только в своей голове в 93 году, когда ходил по Ленинграду с первыми кассетами в первом плеере. Если вы вдруг разуверились в театре, езжайте в Хабаровск. Там работают люди, которых всё ещё прёт от театра», - так отозвался о театре режиссер, драматург, педагог, художественный руководитель проекта «Квартира» Борис Павлович.





Юрий Рязинкин





Откроется фестиваль семейным блоком "Наша тема. Сказка" (6+). С 12 по 14 июля хабаровчане увидят ряд умных, веселых, неожиданных спектаклей для всей семьи. Помогут папе построить идеальные крылья для конкурса летунов ("Мой папа — птиц", реж. Елена Ненашева), узнают почти все о черных дырах, астероидах, галактиках и параллельных вселенных ("Джордж и тайны Вселенной", реж. Олег Христолюбский). Убедятся, что война — это выдумки глупых, напыщенных людей, а тот, кого считают врагом, скорее всего, такой же человек ("Враг", реж. Антон Калиниченко). Получат еще массу поводов поговорить со своими детьми на важные и интересные темы.





«Наша тема» (16+) готовит не менее насыщенную программу: из Комсомольска-на-Амуре приедут герои нашего времени — современные самураи ("Мур амур, или Комсомольский самурай", реж. Виталий Федоров). Ольга Подкорытова продолжит свое документальное исследование с хабаровскими подростками ("Мясо. Другой вопрос"). Исовсем неожиданно — научный карнавал по Михаилу Бахтину от режиссера Ленары Гадельшиной ("Проблемы поэтики Достоевского").