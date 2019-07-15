Пять миллионов за сдачу телефонных террористов



На редакционную почту газеты «Молодой дальневосточник XXI век» пришло письмо следующего содержания: «Объявляется вознаграждение в размере 5000000 рублей за достоверную информацию и помощь в поимке лиц, которые на протяжении длительного времени оставляют сообщения о готовящихся взрывах и террористических актах в местах массового пребывания и отдыха населения в городах Хабаровского и Приморского края.

Они срывают наши праздники и выходные, отнимают время, которое мы планируем провести в кругу семьи и друзей, они заставляют нас бояться и переживать за близких и дорогих людей.

Угрозы приобретают характер планируемых действий, а сообщения наполняются ненавистью и агрессией. Это говорит о безнаказанности этих людей, об их самоуверенности и наглости. Чтобы мы жили с постоянным ощущением неизбежной беды, в страхе, вместо того чтобы тратить драгоценные мгновения на своих любимых, вот чего добиваются эти «нелюди».

Давайте объединим свои силы. Просим вас сообщать любую ставшую известной информацию или оказать любую другую возможную помощь.

Телефон для связи: 8-800-250-61-23. Для получения подробной информации: 8-924-300-15-38. Адрес электронной почты: protiv.ugroz@yandex.ru».

Напомним, что 6 июля поступило сообщение, что в торговых центрах «Простор», «Выбор» и «Атриум» заложена бомба. Покупателей эвакуировали, бомбу не нашли. Вместе с тем это далеко не последнее послание от телефонных террористов за последние несколько месяцев. Неизвестные шантажируют в Хабаровске и Владивостоке владельцев супермаркетов, требуя с них деньги, в противном случае угрожая сорвать торговлю в самый разгар часа пик.



Дмитрий Мартыненко