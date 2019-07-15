Погорельцам поселка Токи Ванинского района выделили деньги на покупку квартир

Сергей Фургал подписал распоряжение о выделении 38 млн рублей на приобретение жилья погорельцам поселка Токи. Пожар, оставивший в Ванинском районе без крыши над головой 20 семей, произошел в конце мая. На эти средства теперь можно будет расселить 48 человек.

- Вопрос об утрате жилья во время пожара очень серьезный. По закону, собственник должен страховать свое имущество на такие случаи. Однако в Токи ситуация критическая, пострадало очень много людей. Понимая, что люди купить квартиры сами не смогут, мы решили в исключительном порядке оказать им помощь, - подчеркнул Сергей Фургал.

Деньги будут перечислены в рамках межбюджетных трансфертов. Как только средства поступят, сразу начнется процедура закупки.

- Сейчас мы тесно работаем с пострадавшими гражданами. Квартиры подбираем на вторичном рынке как в самом Токи, так и в Ванино, а также в поселке Октябрьский. Механизм выделения жилья сейчас обсуждается, в том числе с надзорными органами. Решение о том, как правильно это сделать, будет принято на ближайшем заседании районной комиссии по ЧС, - сообщил глава Ванинского района Александр Наумов.

Как сообщает пресс-служба правителства региона, ранее 28 жильцов, которые смогли подтвердить факт проживания в сгоревшем доме, дополнительно получили выплаты по утрате имущества – по 100 тысяч рублей каждый. Необходимую сумму на это также выделили из краевого бюджета. Свои права на получение финансовой поддержки сейчас оформляют еще 20 человек.

Напомним, что мощный пожар в поселке Токи произошел рано утром 26 мая. Огонь полностью уничтожил деревянный дом, жильцы которого успели спастись. В числе тех, кто остался без крова, 12 детей. Семьи были вынуждены временно расселиться у родственников и на дачах. Район ввел в границах поселка Токи режим ЧС.