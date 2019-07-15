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Погорельцам поселка Токи Ванинского района выделили деньги на покупку квартир
Сергей Фургал подписал распоряжение о выделении 38 млн рублей на приобретение жилья погорельцам поселка Токи. Пожар, оставивший в Ванинском районе без крыши над головой 20 семей, произошел в конце мая. На эти средства теперь можно будет расселить 48 человек.
Деньги будут перечислены в рамках межбюджетных трансфертов. Как только средства поступят, сразу начнется процедура закупки.
Как сообщает пресс-служба правителства региона, ранее 28 жильцов, которые смогли подтвердить факт проживания в сгоревшем доме, дополнительно получили выплаты по утрате имущества – по 100 тысяч рублей каждый. Необходимую сумму на это также выделили из краевого бюджета. Свои права на получение финансовой поддержки сейчас оформляют еще 20 человек.
Напомним, что мощный пожар в поселке Токи произошел рано утром 26 мая. Огонь полностью уничтожил деревянный дом, жильцы которого успели спастись. В числе тех, кто остался без крова, 12 детей. Семьи были вынуждены временно расселиться у родственников и на дачах. Район ввел в границах поселка Токи режим ЧС.
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