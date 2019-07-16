Оформить биометрический паспорт через МФЦ могут комсомольчане

Жители Комсомольска-на-Амуре могут оформить паспорт нового образца сроком на 10 лет через МФЦ. Ранее услуга была доступна только в одном из филиалов многофункционального центра в Хабаровске. С 15 июля подать документы можно в Комсомольске по адресу: проспект Интернациональный, 10/2. Прием заявлений ведется исключительно по предварительной записи, доступное для записи время – с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов.

- На примере краевого центра стало понятно, что эта услуга востребована у жителей региона. В хабаровском филиале МФЦ с 1 марта было оформлено 400 биометрических паспортов. Поэтому принято решение распространить этот опыт на Комсомольск-на-Амуре. Заняться оформлением биометрического загранпаспорта следует заранее и при планировании заграничной поездки учитывать сроки изготовления: 1 месяц при подаче документов по месту жительства, 3 месяца при подаче документов по месту пребывания, - отметили в министерстве информационных технологий и связи края.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, при подаче заявления необходимо предоставить пакет документов, фотографирование на паспорт проводится на месте. Записаться на прием, а также уточнить перечень документов и реквизиты для оплаты госпошлины можно по единому бесплатному федеральному номеру 8-800-100-42-12 или на краевом портале МФЦ.