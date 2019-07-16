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Столичные штучки в Хабаровске больше не проходят
Региональные власти старательно обходят тему лишения Хабаровска статуса, которым он обладал 18 лет. В декабре прошлого года, как всем известно, центральным городом Дальневосточного федерального округа стал Владивосток.
Обходят эту тему, думается, по двум причинам. Первая - та, что лежит на поверхности. Слишком уверенно губернатор Сергей Фургал заявлял осенью 2018 года, что не допустит переноса окружной столицы в Приморье.
Когда сохранить статус не удалось, губернатор почти неделю хранил молчание, а затем, отвечая на вопросы журналистов в рамках предновогодней пресс-конференции, попытался переложить ответственность на предыдущее руководство края.
То есть довольно быстро на самом высоком уровне в Хабаровском крае решили, что все произошло без их участия, а, следовательно, взятки гладки. Ну а как иначе это объяснишь жителям региона?
А вторая, более глубокая причина того, что о столичном статусе сейчас предпочитают помалкивать, это намерение того же Сергея Фургала сделать Хабаровск городом федерального значения по аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом или Севастополем. Но для этого нужна кропотливая работа в тесном взаимодействии с Кремлем, которой, как мы можем судить, сейчас нет.
Еще одна идея - придать Хабаровску взамен столичного названия «крутизны», которой бы обзавидовались соседи. Это значит - привлечь крупных инвесторов, в том числе иностранных, поднять на качественно новый уровень местную медицину, «переплюнуть» вузы Дальнего Востока по престижу образования, стать центром туристической и транспортной логистики.
Пока складывается впечатление, что эти векторы в ближайшее время новое правительство края осилить не в состоянии, особенно с учетом вновь обострившейся текучки кадров вреди зампредов и министров, а людям придется жить дальше, проглотив обиду и посматривая в сторону более динамично развивающегося Приморья.
Евгений Мезенцев
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