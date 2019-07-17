В Охотском районе восстановили дорогу в аэропорт

Дорогу, соединяющую поселки Охотского района и ведущую из райцентра в аэропорт, полностью восстановили после дождей. За несколько дней ремонтники отсыпали на поврежденном участке 900 кубометров грунта. К работам было привлечено сразу 20 единиц техники: бульдозеры, автогрейдеры, самосвалы и экскаватор.

Сейчас по дороге можно проехать на всех видах автотранспорта. Режим ЧС, действовавший из-за разлива реки Кухтуй, подтопившей участок трассы, отменен.

Как сообщает прессс-лужба правительства региона, в ближайшие две недели начнется ремонт автодорог в районе поселка Сита района имени Лазо. На первом этапе их приведут в нормативное состояние, по решению губернатора края на это из краевой казны уже выделено 64 млн рублей. Дорогу в направлении села Обор будут восстанавливать вместе с лесозаготовительными компаниями. К 2020 году запланировано капитально заасфальтировать участок от Владивостокской трассы до перекрестка с БАМовской веткой.

Кроме того, продолжаются работы по реконструкции и строительству автотрасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском районе. Ремонт сейчас идет в селе Мичуринское, до конца года его проведут и в селе Федоровка. Общая протяженность отремонтированных дорог в двух поселениях составит 1,9 км. На ремонт будет затрачено 10,9 млн рублей. Также в этом районе запланирован ремонт районной автодороги «Подъезд к селу Воронежское-2», где положат новый асфальт, укрепят бордюры и обочины, а также обустроят водоотводные кюветы и водопропускные трубы.

В общей сложности в этом году на ремонт сельских дорог в Хабаровском крае направят 495 млн рублей. Средства позволят привести в порядок самые сложные участки в пяти районах: Солнечном, Верхнебуреинском, Ванинском, Советско-Гаванском и районе им. Лазо.