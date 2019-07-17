Новости
В Охотском районе восстановили дорогу в аэропорт
Дорогу, соединяющую поселки Охотского района и ведущую из райцентра в аэропорт, полностью восстановили после дождей. За несколько дней ремонтники отсыпали на поврежденном участке 900 кубометров грунта. К работам было привлечено сразу 20 единиц техники: бульдозеры, автогрейдеры, самосвалы и экскаватор.
Сейчас по дороге можно проехать на всех видах автотранспорта. Режим ЧС, действовавший из-за разлива реки Кухтуй, подтопившей участок трассы, отменен.
Как сообщает прессс-лужба правительства региона, в ближайшие две недели начнется ремонт автодорог в районе поселка Сита района имени Лазо. На первом этапе их приведут в нормативное состояние, по решению губернатора края на это из краевой казны уже выделено 64 млн рублей. Дорогу в направлении села Обор будут восстанавливать вместе с лесозаготовительными компаниями. К 2020 году запланировано капитально заасфальтировать участок от Владивостокской трассы до перекрестка с БАМовской веткой.
Кроме того, продолжаются работы по реконструкции и строительству автотрасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском районе. Ремонт сейчас идет в селе Мичуринское, до конца года его проведут и в селе Федоровка. Общая протяженность отремонтированных дорог в двух поселениях составит 1,9 км. На ремонт будет затрачено 10,9 млн рублей. Также в этом районе запланирован ремонт районной автодороги «Подъезд к селу Воронежское-2», где положат новый асфальт, укрепят бордюры и обочины, а также обустроят водоотводные кюветы и водопропускные трубы.
В общей сложности в этом году на ремонт сельских дорог в Хабаровском крае направят 495 млн рублей. Средства позволят привести в порядок самые сложные участки в пяти районах: Солнечном, Верхнебуреинском, Ванинском, Советско-Гаванском и районе им. Лазо.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 796
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 220
План «хабаровского подвига» еще не разработан?6 061
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 891
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136