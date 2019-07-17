Переменная облачность накроет Хабаровский край

Кратковременные дожди и переменную облачность прогнозируют синоптики в Хабаровском крае на этой неделе. Днем температура воздуха будет подниматься до 25-30 градусов, а ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Такая погода сохранится до выходных.

- К субботе мы ожидаем, что установится погода без осадков. В отдельных районах температура поднимется до 25-32 градусов. Будет жарко, как это обычно бывает в июле. Вторая половина месяца должна пройти под влиянием тропических масс. Это значит, что вместе с теплом будет нарастать и влажность, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровске сегодня отмечается переменная облачность, ветер южный 5-10 м/с. В течение суток возможен кратковременный дождь. Температура воды в Амуре у города составляет +22 градуса.