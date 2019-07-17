Новости
Переменная облачность накроет Хабаровский край
Кратковременные дожди и переменную облачность прогнозируют синоптики в Хабаровском крае на этой неделе. Днем температура воздуха будет подниматься до 25-30 градусов, а ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Такая погода сохранится до выходных.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровске сегодня отмечается переменная облачность, ветер южный 5-10 м/с. В течение суток возможен кратковременный дождь. Температура воды в Амуре у города составляет +22 градуса.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 796
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 220
План «хабаровского подвига» еще не разработан?6 061
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 891
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136