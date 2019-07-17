Единовременные выплаты на первенца в Хабаровском крае назначены 700 семьям

Продолжается прием документов на оформление новых мер поддержки в рамках национального проекта «Демография». С 1 июля принято более тысячи заявлений на оформление единовременной выплаты за первого ребенка. Уже 700 семьям назначены пособия.

В Хабаровском крае единовременная денежная выплата составляет 28102 рублей. Это двукратный размер прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Право на выплату имеют семьи, в которых с 1 января 2019 года родился первый ребенок. При этом на дату рождения им необходимо проживать на территории края не менее одного года.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, из 1000 с лишним поданных заявлений, пособия назначены 700 семьям.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, еще 217 семей оформили региональный материнский капитал. Эта мера поддержки также действует с 2019 года. Она назначается за вторых детей, рожденных в этом году. Всего подано около 600 заявлений.

Региональный материнский капитал выплачивается в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составляет 135 907,8 рублей. Деньги можно будет направить на приобретение или строительство жилья на территории края, образование детей, оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

- Подать документы на назначение единовременного пособия за первого ребёнка и оформление регионального материнского капитала за второго можно в центрах социально поддержки населения либо в МФЦ края. Заявления рассматривают в течение 10 рабочих дней, - сообщили в ведомстве.

Новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография», разработанного по итогам 204-ого «майского» Указа Президента Владимира Путина. Всего в Хабаровском крае за шесть месяцев 2019 года родился 2341 первенец и 2372 вторых ребенка.