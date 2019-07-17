Свыше семи тысяч первоклассников Хабаровска сядут за парты

Подготовкой к 1 сентября заняты все образовательные учреждения краевого центра. Из них уже больше половины получили допуск к работе досрочно. Сегодня в ходе объезда мэр города Сергей Кравчук проинспектировал работы по подготовке школ к новому учебному году.

«В классах установлены светильники нового образца, в них все лампы энергосберегающие»,- осматривая еще пахнущие краской учебные классы, рассказала директор гимназии «Восточных языков» Ирина Горлова.

На текущий ремонт гимназия из муниципального бюджета получила 1 миллион 200 тысяч рублей. Еще 500 тысяч - добровольные пожертвования родителей. За эти средства удалось восстановить кровлю, отремонтировать спортивный зал, инженерные коммуникации.

«Из бюджета города на подготовку учреждений образования к новому учебному году выделено 350 миллионов рублей. Сегодня из 71 школы Хабаровска 45 уже получили допуск к работе досрочно. Встретить своих учеников все учебные заведения будут готовы к концу августа. Благодарен родителям, которые помогают нам ремонтировать школы, лицеи, гимназии»,- отметил мэр Сергей Кравчук.

Безопасной станет и дорога к знаниям: до конца года привести в нормативное состояние планируется 37 подходов к школам. Деньги на ремонт, установку леерных ограждений, оборудование пешеходных переходов в размере 47 миллионов рублей на условиях софинансирования выделили городская и краевая казна.



