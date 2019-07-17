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Свыше семи тысяч первоклассников Хабаровска сядут за парты
Подготовкой к 1 сентября заняты все образовательные учреждения краевого центра. Из них уже больше половины получили допуск к работе досрочно. Сегодня в ходе объезда мэр города Сергей Кравчук проинспектировал работы по подготовке школ к новому учебному году.
На текущий ремонт гимназия из муниципального бюджета получила 1 миллион 200 тысяч рублей. Еще 500 тысяч - добровольные пожертвования родителей. За эти средства удалось восстановить кровлю, отремонтировать спортивный зал, инженерные коммуникации.
Безопасной станет и дорога к знаниям: до конца года привести в нормативное состояние планируется 37 подходов к школам. Деньги на ремонт, установку леерных ограждений, оборудование пешеходных переходов в размере 47 миллионов рублей на условиях софинансирования выделили городская и краевая казна.
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