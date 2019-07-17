Застройщики и жилищники решат коммунальную проблему жителей ЖК «Березки»

Для этого им необходимо заменить оборудование тепло-энергетического пункта. Несколько дней назад собственники новостройки стали жаловаться на огромные суммы в квитанциях за горячую воду.

«Примерно две недели назад у нас на 8 часов пропало горячее водоснабжение. Из-за повышенной нагрузки на сеть не выдержало оборудование – сгорели несколько тэнов. Люди были обеспокоены, что наш тепловой энергетический пункт вышел из строя полностью и начнутся проблемы в отопительный сезон. Мы их успокоили – сейчас работают резервные котлы, в скором времени отремонтируем все оборудование», - рассказал директор управляющей компании ООО «АСИ ЖКХ» Андрей Шинк.

Сейчас из 4 котлов один работает в полсилы, еще один - на полную мощность. Этого, как уверяют специалисты, достаточного для бесперебойной подачи горячей воды в дом. Однако, для надежности, в ближайшее время испорченное оборудование будет демонтировано и заменено. Тэны уже заказаны, их доставка и монтаж займут не более 14 дней.

«Тепло-энергетический пункт был передан по акту на баланс эксплуатирующей организации. Случилась аварийная ситуация, но она под контролем. Жители дома получают горячую воду. Отремонтированный тепло-энергетический пункт будет резервным, так как к отопительному сезону мы планируем ввести в эксплуатацию газовую котельную», - рассказал заместитель директора ООО «Фонд жилищного строительства» Сергей Мазепа.

Котельная, работающая на природном газе, готовится к пуско-наладочным работам. Осенью компания-застройщик передаст ее на баланс ресурсоснабжающей компании. Кроме жилого дома, к котельной будут подключены детский сад, строящийся в этом микрорайоне, и еще одна высотка, которую планируется сдать в середине следующего года.