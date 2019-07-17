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Застройщики и жилищники решат коммунальную проблему жителей ЖК «Березки»
Для этого им необходимо заменить оборудование тепло-энергетического пункта. Несколько дней назад собственники новостройки стали жаловаться на огромные суммы в квитанциях за горячую воду.
Сейчас из 4 котлов один работает в полсилы, еще один - на полную мощность. Этого, как уверяют специалисты, достаточного для бесперебойной подачи горячей воды в дом. Однако, для надежности, в ближайшее время испорченное оборудование будет демонтировано и заменено. Тэны уже заказаны, их доставка и монтаж займут не более 14 дней.
Котельная, работающая на природном газе, готовится к пуско-наладочным работам. Осенью компания-застройщик передаст ее на баланс ресурсоснабжающей компании. Кроме жилого дома, к котельной будут подключены детский сад, строящийся в этом микрорайоне, и еще одна высотка, которую планируется сдать в середине следующего года.
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