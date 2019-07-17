Чиновники Хабаровска объявили войну незаконному предпринимательству



И начали сносить так называемые незаконные рынки. Эта борьба идет постоянно с напряжением всех административных сил и с привлечением резервов из органов внутренних дел.

И вроде бы уже есть определенные успехи. Так, на улице Суворова от остановки «Заводская» и далее до остановки «Глория» ликвидировали несколько точек, где прямо с земли торговали просроченными продуктами питания. Дело было в прошлом году. Тогда же «хлопнули» и стихийный рынок. Есть успехи, надо признать. Но местами как-то неровно идет эта борьба. В центре, на стыке двух районов – Центрального и Кировского (граница между ними пролегает по Амурскому бульвару), вовсю бурлит торговля продукцией, которой срок годности вот-вот выйдет. И ничего, вот уже какой год процветают.

Но с этакими безобразиями борются и бьются, по крайней мере стараются. Вот на улице Тихоокеанской в районе остановки «Депо-2» с бензопилами наперевес разнесли вдребезги как-бы незаконный рыночек, что притулился к вполне официальному, где торгуют дарами земли дачники и прочие любители «копать-молотить» в весенне-летне-осенний период. Дескать, перекупщики, спекулянты и «барыги» мешали дачникам, садоводам и огородникам культурно обслуживать население. Перебивали цену качеством и количеством.

Чтобы победить стихию такой вот «околорыночной» торговли, пришлось уничтожать самодельные прилавки коммерсантов. Причем не просто разбирать, но распиливать на куски. А быстровозводимые шатры и палатки - сворачивать. Но тут сработало «сарафанное радио», и буквально через полчаса примчались собственники.

Несмотря на присутствие представителя органов правопорядка, коммерсанты в темпе принялись спасать свое имущество. Через пару часов все было кончено – гидру дико-рыночных отношений пришибли. По крайней мере, так отчитались чиновники.

В понедельник, проезжая мимо этого «поля боя», увидел тех же самых коммерсантов, на тех же самых местах. Правда, их было поменьше, чем раньше, но в разгар сезона они все там будут. И поэтому охотно верю - рейды будут продолжаться, борьба будет вестись, штрафы будут выписываться, «коммерсы» будут бегать от проверяющих. На пару дней утихнет «движуха», и все начнется заново.

Все при деле. Но тут в дело борьбы вмешался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он на пальцах разъяснил, дескать, с проблемой бороться надо, но не стоит рубить с плеча. Необходимо работать с такими торговыми точками - в направлении их легализации. Но это все касается торговли свежепойманной рыбой. Губернатор края дал совет, как можно прийти к цивилизованной торговле: надо наладить взаимодействие с промысловиками и коренными народами. И дать продавцам шанс реализовать излишки законно добытой рыбы на ярмарках выходного дня, не платя за место. И таким образом, начав с рыбы, постепенно добиться успехов в налаживаемой вот уже какое десятилетие цивилизованной торговле на рынках.



С верой и надеждой, Альфред Бедов