Хабаровчане осваивают новые виды приработка



Если у вас есть автомобиль, гараж, дачный участок или домик в деревне, то вы, даже получая моминимальную зарплату, уже не бедный. Надо эффективно распорядиться своими активами и – вуаля! – вот вы уже и средний класс!

И никого не волнует, что машина требует вложений (ремонт, бензин, масло, резина и далее по списку), что дачный участок - это все повышающийся земельный налог, да и домик в деревне - автоматически налог на недвижимость. Да мало ли какие «обременяи» на вашу собственность власти придумают. Но если вы сводите концы с концами даже при наличии вышеперечисленных благ, значит, вы ленивы и не эффективны. В очередной раз им не тот электорат попался!

Буря в стакане

Но не все инфантильные. Есть у меня старый знакомый «просто Вася» - так он и представился во время знакомства. Но его порой, в зависимости от ситуации, величают и Василий Васильевич - если надо отремонтировать что-то. Или Васисуалий - это когда он примет лишнего. А так он очень хороший специалист - слесарь, сантехник, сварщик, механик.

Вася долгое время работал в солидной конторе, где ему поначалу прилично (по мнению работодателя. - Прим. авт.) платили - порядка 27 тысяч. Плюс «левые» дела - ну вы меня поняли… Но тут руководство, ссылаясь на кризис и происки врагов (это сейчас в тренде!), принялось поэтапно оптимизировать его заработную плату. Постепенно с 27 тысяч рублей опустили до 17 тысяч. На Васины «леваки» эффективные «манагеры» решили наложить «лапу».

И это было последней каплей в стакане, где и так плескалась буря негодования. Когда из списочного состава в 12 человек работают 7, когда кроме основной работы на тебя навешивают массу всего остального, и это все за 2/3 зарплаты! И Вася выложил на стол в качестве легкого шантажа заявление об увольнении. Не прокатило, руководство не поддалось: не более 22 тысяч! И Вася на лето остался без средств существования.

Клёво, живу я клёво

Василий – наш человек! В свое время он с корешем на пару прикупил мощный специальный прибор и начал поднимать со дна водоемов «тяжелый металл». Машина есть, мужики они работящие. И места «клева» знают. «За один раз вытащили на шесть тысяч», - гордится проделанной работой Василий Васильевич. Каждому поиску предшествует серьезная работа с картами и вдумчивый анализ материала.

Это всякие нищеброды и пацанва с базы КАФ по десятку раз перекапывают бывшие заводские и флотско-армейские свалки. Сначала там брали цветмет чушками – бронза, латунь. Благо на кораблях этого добра было много. Потом стали «добивать» мелочь и добавили поиск алюминия. По третьему разу брали тяжелый металл - чугун и прочее.

Сейчас местные бичи и малолетки выкапывают остатки, в том числе и гвозди. Сам видел пару мелких, что на палке тащили ведро ржавых метизов. Деньги нужны, тепло, времени много – так школяры прояснили ситуацию. Мальцы уже знают цену трудовой копейке… Именно так, ибо по соотношению трудозатрат на добычу вот такого хлама и конечная цена - очень небольшой процент прибыли получается.

На дне

Но Василий Васильевич с корешем на подобную фигню не размениваются. Дело верное, в советское время что флотские, что заводские очень часто «ненужное» выбрасывали в ближайшую большую яму – «концы в воду». И получились этакие «консервы». Это в земле можно даже наугад попробовать покопать, увидав кусочек чего-то железного на поверхности. А в старые ямы и карьеры, наполненные водой, не наныряешься.

И тут металлодетектор в самый раз. Точно засекли место, опустили «кошку» или пару крюков на стальном тросике и тащи на берег. Не хватает силенок двух человек, цепляем трос к машине. Выволокли ну очень большую железку, что не вмещается ни в багажник, ни в салон? Разрезать, распилить, разломать и загрузить. Хотя, как рассказывает Василий, не всегда бывает солидный куш: «Порой по всем признакам и место «рыбное», но в реале всякая легковесная мелочь». Но вот уже второй сезон опыт показывает - дело стоящее. Они нашли свою бизнес-нишу, они в тренде, их бизнес-модель успешна.

А сейчас, когда Василий Васильевич остался без работы, он может уже не только на субботу-воскресенье «на добычу», но и в остальные дни промышлять.

«Приехать, поставить палатку, охладить напитки и, пока готовится шашлычок, заняться делом. Переночевать и с утра продолжить. При хорошем «клеве» за два дня металла на 3-4 тонны (тысяч рублей. – Прим. авт.) можно поднять», - озвучивает бизнес-план на ближайшие недели Василий.

«Cудя по последнему ценнику на металлоприемках - очень хорошее дело. Но аппаратура для его засечки нам пока что не по карману. Но думаем, думаем…» - сетует добытчик и кормилец Василий.

И без всяких там глупостей в виде отчислений куда-то в какие-то фонды, без налогового бремени, без пени и бумажной волокиты. Все предельно ясно - как поработал на себя, так и получил. А если перейти на цветной металл?Это к вопросу, что народец у нас ленив и безынициативен. Нет! У нас люди что надо! Просто зная, что от государства в последнее время ничего хорошего не дождешься, хорошо научились прятать даже то малое, что удается «поднять с земли».Присоединяйтесь к нашим людям, расскажите о своем способе дополнительного заработка. Вот только не надо про: мыловарение на дому, выпечку пирожков, наращивание ногтей, брать скотинку на передержку и прочую фигню. Мы собираем банк реально уникальных идей по выживанию в современных условиях, но «чтим Уголовный кодекс», анонимность гарантируем.А пока что для уважаемого Василия и подобных «борцов невидимого фронта» мы ставим песенку «Бизнес» очень популярного в 90-е годы Саши Айвазова: «Я кручусь как белка, я ещё не стар,/ Ах, тебе спасибо, Егор Гайдар!/ Деньги, деньги, деньги, денег много я припас! /Деньги, деньги, деньги, деньги - это класс!». И не слушайте всяких там нищебродов, что нет денег. Нет возможностей! «Они не вписались в рынок» - приписывают Анатолию Чубайсу.



В верой в лучшее и светлое, Альфред Бедов