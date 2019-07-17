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В Хабаровском крае проследят за газонами
Профилактическая операция «Газон» стартовала в Хабаровском крае. Она продлится до сентября. Как пояснили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования края, главная цель акции - уборка зеленых участков на прилегающей к МКД территории от мусора и покос травы. Эти мероприятия входят в перечень обязательных работ по поддержанию придомовых территорий согласно экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, собственники могут сообщить о недоработках со стороны управляющих организаций по телефону «горячей линии» 8 (4212) 40 23 40. Сообщения также принимаются через официальный аккаунт главного управления в Инстаграм. Для этого подписчику нужно направить в директ фотографию участка с указанием точного адреса.
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