В Хабаровском крае проследят за газонами

Профилактическая операция «Газон» стартовала в Хабаровском крае. Она продлится до сентября. Как пояснили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования края, главная цель акции - уборка зеленых участков на прилегающей к МКД территории от мусора и покос травы. Эти мероприятия входят в перечень обязательных работ по поддержанию придомовых территорий согласно экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- Придомовая территория многоквартирного дома входит в состав общего имущества собственников, если земельный участок поставлен на кадастровый учёт. В этом случае УК, ТСЖ или иная организация, взявшая многоквартирный дом под управление отвечает за надлежащее содержание участка и находящихся на нём объектов. Во время операции, государственные жилищные инспекторы проведут проверки для устранения нарушений, если таковые будут выявлены - рассказал заместитель начальника управления государственного жилищного надзора Олег Кустов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, собственники могут сообщить о недоработках со стороны управляющих организаций по телефону «горячей линии» 8 (4212) 40 23 40. Сообщения также принимаются через официальный аккаунт главного управления в Инстаграм. Для этого подписчику нужно направить в директ фотографию участка с указанием точного адреса.