Дальнему Востоку нужна своя региональная авиакомпания

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью магаданскому телеканалу «Колыма +» заявил, что для развития транспортной доступности между регионами Дальнего Востока необходимо создать региональную авиакомпанию.

«Ещё в бытность мою губернатором Амурской области я участвовал в этой работе. Обсуждали создание региональной авиакомпании. Поручение Председателя Правительства РФ по созданию есть. Оно дано ещё в 2017 году. Но, к сожалению, те руководители, которым была поставлена эта задача не справились; кто-то уже и не работает в Правительстве. Мы сейчас это поручение «реанимируем»», - сказал Александр Козлов.

По словам главы Минвостокразвития, один из главных вопросов – это «какой самолет будет летать».

«Мы готовы найти деньги и приобрести, например, 20 самолетов для малой авиации. Рассматриваем Улан-Удэнский авиационный завод, который готов выпускать новую модель самолетов ТВС-2ДТС «Байкал». Он очень хорошо подойдет именно для целей малой авиации», - прокомментировал Александр Козлов.