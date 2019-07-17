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Дальнему Востоку нужна своя региональная авиакомпания
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью магаданскому телеканалу «Колыма +» заявил, что для развития транспортной доступности между регионами Дальнего Востока необходимо создать региональную авиакомпанию.
«Ещё в бытность мою губернатором Амурской области я участвовал в этой работе. Обсуждали создание региональной авиакомпании. Поручение Председателя Правительства РФ по созданию есть. Оно дано ещё в 2017 году. Но, к сожалению, те руководители, которым была поставлена эта задача не справились; кто-то уже и не работает в Правительстве. Мы сейчас это поручение «реанимируем»», - сказал Александр Козлов.
По словам главы Минвостокразвития, один из главных вопросов – это «какой самолет будет летать».
«Мы готовы найти деньги и приобрести, например, 20 самолетов для малой авиации. Рассматриваем Улан-Удэнский авиационный завод, который готов выпускать новую модель самолетов ТВС-2ДТС «Байкал». Он очень хорошо подойдет именно для целей малой авиации», - прокомментировал Александр Козлов.
ТВС-2ДТС «Байкал» - завершающий вариант проекта ТВС, имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новый фюзеляж и новую кабину пилотов. Благодаря применению современного комплекса авионики, ТВС-2ДТС станет всепогодным самолётом и может эксплуатироваться в любое время суток. Крейсерская скорость самолета - 280 км/ч, максимальная дальность полета – 4500 км.
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