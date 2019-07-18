В Хабаровске прокуратура помогла вернуть работникам невыплаченную зарплату

В прокуратуру Кировского района г.Хабаровска обратились три сотрудника общества с ограниченной ответственностью «ГРАНТСЕРВИС» с жалобами на длительную невыплату им заработной платы.

В ходе проверки по обращениям граждан, прокурором района дважды направлены запросы в ООО «ГРАНТСЕРВИС» о представлении информации о задолженности по заработной плате, имеющейся перед работниками предприятия. Генеральный директором данной организации в нарушение Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» запросы прокурора района проигнорировал, сведения не представил.

В связи с неисполнением законных требований прокурора должностное и юридическое лица ООО «ГРАНТСЕРВИС» привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ в виде административных штрафов на общую сумму 127 тысяч рублей.

В дальнейшем ООО «ГРАНТСЕРВИС» в прокуратуру района представлена искаженная, недостоверная информация о периоде и размере задолженности по заработной плате заявителей.

В связи с этим, прокурором в отношении должностного и юридического лица ООО «ГРАНТСЕРВИС» возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, которые рассмотрены судом, виновные лица привлечены к ответственности в виде административного предупреждения.

Кроме того, по постановлению прокурора ООО «ГРАНТСЕРВИС», привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений) в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Одновременно генеральному директору указанной организации внесено представление об устранении нарушений трудовых прав работников. Акт реагирования рассмотрен, однако нарушения закона не устранены, задолженность не погашена, ответ на представление своевременно не представлен.

В связи с неисполнением законных требований прокурора должностное и юридическое лица ООО «ГРАНТСЕРВИС» привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 62 тысячи рублей.

Вместе с тем, задолженность по заработной плате не была погашена.

С целью понуждения работодателя к устранению нарушений закона, прокурор района направил в Кировский районный суд г.Хабаровска исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за ее задержку и морального вреда.

Суд удовлетворил иски прокурора, в пользу работников взыскана задолженность более 160 тысяч рублей.

В результате принятых прокуратурой мер работникам предприятия выплачены задолженность по заработной плате в полном объеме, компенсация за задержку ее выплаты, погашен моральный вред.

Уплата ООО «ГРАНТСЕРВИС» штрафов контролируется прокурором.