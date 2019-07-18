Обновленный санаторий «Уссури» может столкнуться со старыми проблемами



В свое время санаторий «Уссури» был знаменит на весь Дальний Восток - очень хороший постреабилитационный центр. Как недавно заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, новый «Уссури» может иметь три вектора развития: медико-реабилитационное, санаторно-курортное направления и межрегиональный центр поддержки одаренных детей. С первыми двумя направлениями все ясно и понятно – и ранее на Бычихе лечили и восстанавливали.

Кстати, по соседству с «Уссури» работал еще один «пункт поддержки здоровья» - дом отдыха «Дружба», куда с 50-х годов прошлого века во время краткосрочных отпусков, а то и на пару выходных дней отправлялись трудящиеся нашего города поправить здоровье. А уж дети там время проводили не только с пользой, но и с радостью.

Так что, стоит открыть в Хабаровском крае свой собственный центр с одаренными детьми и здоровой атмосферой? Куда могут приезжать дети и педагоги из других регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири? Было бы здорово. Уже сейчас программы сочинского «Сириуса» работают на базе краевого центра образования (КЦО) в Хабаровске. По информации министерства образования и науки Хабаровского края, наш региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в КЦО был создан в конце 2018 года. В начале 2019 года КЦО попытался зайти на Бычиху, где его ждало ОЧЕНЬ серьезное разочарование.

На голубом газу

С первого взгляда в санатории «Уссури» не все так плохо. Два лечебных корпуса и поликлиника, соединенные галереей. С виду вроде бы в порядке. Воздух в парке по-прежнему «зефирный». Я без «ха-ха»! Территория очень богата кислородом. И пусть парк все больше напоминает лес, асфальтовые дорожки начинают идти трещинами, а клумбы и площадки позарастали травой. Это все легко отремонтировать, подмести, скосить, навести порядок.

Проблема с инфраструктурой. Котельную на мазуте, которая отапливала лечебные корпуса, проще снести. Долгое время туда поставляли такой мазут, что назвать его таковым язык не поворачивается. Когда горючую смесь можно слепить в шар и она не растекается, когда ЭТО можно резать на кубики - это что угодно, но не мазут. Изношенность самой котельной выше всяких норм. Есть идея перевести отопление на газ, до газопровода менее километра. Да и «Газпром» не против добрых дел. Поставить модульную котельную – и можно начать отапливать корпуса, лечебницу и остальные служебные помещения.

Но изношенные коммуникации и система отопления в корпусах всю эту «идиллию на голубом газу» могут на ноль помножить. Тут я не могу на 100% утверждать и опираюсь только на матерные слова «аборигенов». Про первый и второй корпус пока ничего сказать не могу. По комнатам не ходил, в подвал с коммуникациями не лазил. Но в третьем, так называемом детском корпусе, кое-что удалось разглядеть. Все радиаторы сняты, и само здание вот уже какой год стоит без отопления. Как и местный клуб с пристроенным кинозалом - типичный «сталинский ампир». Сам не видел, но местные утверждают, что там полы вспучило и стены начинают «сыпаться». Скорее всего, центр досуга и детский корпус №3 пойдут под нож бульдозера. Как и часть подсобно-складских помещений. А вот что будет на их месте…



Вонючие воды

Я не все беды «места здоровья» перечислил – только основные. Но они меркнут на фоне проблем с водоотведением и очисткой, простите, фекальных вод.

Начнем с того, что станция водоочистки, которая находится в нескольких километрах от поселка, вроде бы справляется со своей работой. В нулевые годы очистные сооружения санатория отдавались профсоюзами (которые их и построили) «за так» администрации села Бычиха. Последняя встала на дыбы: «Без капитального ремонта трасс, без ремонта оборудования оно нам и даром не нужно».

Нет так нет, и в 2007 году за «энную» сумму в рублях владельцем очистных сооружений стало ООО «НИК». И тут все завертелось. Да так, что в 2019 году это «фекальное дело» дошло до разбирательства в Европейском суде по правам человека. Все перипетии этого дела лучше меня расскажет самый непосредственный участник – генеральный директор ООО «НИК» Николай Коростелев (телефон есть в редакции). Чтобы было все понятно, достаточно один раз въехать на этот объект. Могу экскурсию провести. Резинотехнические изделия за мой счет. Это я про сапоги и противогазы, без них на очистные сооружения ни пройти, ни продыхнуть. Зато травы там, на унавоженной земле, так и бузуют!..

Несколько лет назад, плотно занимаясь проблемой очистных сооружений на Бычихе, я внимательно ознакомился с проектной и строительной документацией на очистные сооружения тогда еще действующего санатория. Система очистки и фактически, и по бумагам, при должном финансировании и эксплуатации, могла пропускать объемы фекальных вод в 7-9 раз превышающие те потоки, что до сих пор «струятся» по коллекторам. Комплект документов на очистные видел еще в начале лета на объекте. Но сейчас от зданий и сооружений ничего нет, по существу, остались руины. Зато до сих пор идет транспортировка по выпускному коллектору с последующим выбросом никак не очищенных «фекальных вод» в районе села Новотроицкое, за что «баблосы» получает совершенно другая организация. Лихо, а?!

По колено в субстанции

Если ничего не делать, эти трубы, я так думаю, через пару лет забьются настолько, что все дерьмо, по законам физики, вернется в поселок и на территорию санатория. И тогда будет уже поздно выяснять, кто виноват. Придется реально что-то делать. А точнее, объявлять чрезвычайное положение и эвакуировать население Бычихи и больных из лечебного учреждения. Если к тому времени, конечно же, санаторий опять начнет работать как лечебное заведение.

Можно поставить модульную систему водоочистки. Сам комплекс по деньгам стоит немного на фоне всех остальных грядущих затрат. Но есть ряд проблем. Земли вокруг являются землями лесного фонда, а это к Москве. Вот уже какой год администрация района ничего не может (или не хочет?) сделать. Хотя есть решения суда.

Хорошо! Поставили модульную систему очистки, а коллекторы новые за сотни миллионов будем строить? Николай Коростелев за свое имущество пойдет до конца, его обращения в Европейский суд на недобросовестных потребителей услуг тому порукой. В исках суммы не такие уж большие. Но тут Коростелев заупрямился из принципа. И решил по закону додавить администрацию. 1 июля сего года генеральный директор ООО «НИК» подал заявление в Арбитражный суд Хабаровского края о «понуждении администрации Хабаровского муниципального района в выкупе комплекса очистных сооружений канализации по переулку Гаражный, 3 в селе Бычиха». Все строго в рамках законов РФ на основании принятых судами решений.

Хочется верить, что закон и порядок восторжествуют. Или может быть другой вариант. Собственник продает участок земли чуть менее трех гектаров в очень неплохом месте - свой заезд с трассы, кругом лес, речка Половинка под боком, Амурская протока недалеко. С имуществом новый владелец может обойтись радикально - пару машин цемента в два колодца, дабы отсечь СВОЕ от местных сетей. И опять фановые воды вернутся в поселок. А это как минимум массовые заболевания населения. С последующими оргвыводами.

После недавнего визита на территорию очистных и в бывший санаторий есть у меня сомнения в «светлом грядущем». Тем более что в министерстве здравоохранения до конца июля этого года лихорадочно готовят обоснование – что сейчас творится в «Уссури», как с этим бороться и что из этого получится. По слухам, предчувствуя большие, точнее, ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ большие проблемы, в министерстве не очень-то и верят в возрождение лечебного учреждения.



Андрей Дунаевский

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Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. В Хабаровске центр «Сириус» планировалось создавать по модели уже существующего объединения.

Оздоровительный санаторий «Уссури» основан в 1961 году. Он был полностью автономным. Помимо корпусов санатория, рассчитанных на 550 мест, здесь была своя водолечебница и поликлиника с врачами первой и высшей категорий. Здравница являлась многопрофильным медицинским учреждением и прекрасно справлялась с недугами нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и половой систем, недугами кожи, дыхания, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной ткани. На службу здоровью человека поставлены как разработки в традиционной медицине, так и природные целебные факторы, которые не только благотворно влияют на конкретное заболевание, но и на состояние всего организма в целом.