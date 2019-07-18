Вику Цыганову заметили с казаками

Хабаровчанам и гостям города, оказавшимся в нужное время и в нужном месте - на набережной Амура - крупно повезло. Им удалось не только увидеть, но и услышать знаменитую Вику Цыганову, которая пела вместе с казаками.

- Люди поначалу думали, что снимается клип известной певицы, актрисы и композитора. А это был импровизированный концерт, который Виктория Юрьевна с хорошим настроением дала сразу после встречи с казаками Амурского казачьего войска. А мы ей с удовольствием подпевали, - рассказал атаман хутора «Атаманский» Александр Ковальчук.

У Цыгановой, как и у мужа певицы, казачьи корни. Кстати, ее бабушка, из донских казаков, играла на балалайке и деревянных ложках, а дедушка на гармони и баяне. И они были первостроителями Комсомольска-на-Амуре. Во время возведения нового города и познакомились, сыграли свадьбу и прожили долгую и счастливую жизнь.

На встрече Цыганова рассказала, почему она согласилась выдвинуть свою кандидатуру в депутаты российской Госдумы.

«Я очень хочу помочь своему родному Хабаровскому краю. Он дотационный, но эти дотации не поступают. Очень хочу наладить разговор между краем и Кремлем. Считаю, что у меня есть дар убеждения, поэтому думаю, что мой голос будет в Москве услышан и земляки меня поддержат», - подчеркнула она.

В разговоре были также затронуты вопросы о возрождении и признании Амурского казачьего войска, о работе казаков в области культуры и духовности, патриотического воспитания молодежи. Кстати, эту встречу помогли организовать глава Железнодорожного района краевого центра Денис Андреев и депутат городской думы Хабаровска Андрей Никонов.

Хочется отметить, что Цыганова дает благотворительные концерты, выступает в поддержку военных в горячих точках и сама не боится съездить с концертами в места политической напряженности, чтобы подбодрить людей в непростой ситуации. Лично я слушал ее в 2001 году в Чечне, в очень нелегкое время. Но они с мужем не побоялись приехать.

В 2018 году Виктория Цыганова попала в «черный список» на территории Украины, куда министерство культуры страны вносит артистов, которые представляют «угрозу для национальной безопасности страны». Она лишь высказала недоумение по поводу того, что попала туда «так поздно». Она выступала на Донбассе и в Луганске. Ее концерты были посвящены Дню освобождения Одессы и выборам в республиках «сепаратистов». А в 2014 году, в самое непростое время, была в Крыму и поддержала людей, которые хотели спокойной и мирной жизни.





Вадим Решетняк