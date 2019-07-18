Новости
Вику Цыганову заметили с казаками
Хабаровчанам и гостям города, оказавшимся в нужное время и в нужном месте - на набережной Амура - крупно повезло. Им удалось не только увидеть, но и услышать знаменитую Вику Цыганову, которая пела вместе с казаками.
У Цыгановой, как и у мужа певицы, казачьи корни. Кстати, ее бабушка, из донских казаков, играла на балалайке и деревянных ложках, а дедушка на гармони и баяне. И они были первостроителями Комсомольска-на-Амуре. Во время возведения нового города и познакомились, сыграли свадьбу и прожили долгую и счастливую жизнь.
На встрече Цыганова рассказала, почему она согласилась выдвинуть свою кандидатуру в депутаты российской Госдумы.
В разговоре были также затронуты вопросы о возрождении и признании Амурского казачьего войска, о работе казаков в области культуры и духовности, патриотического воспитания молодежи. Кстати, эту встречу помогли организовать глава Железнодорожного района краевого центра Денис Андреев и депутат городской думы Хабаровска Андрей Никонов.
Хочется отметить, что Цыганова дает благотворительные концерты, выступает в поддержку военных в горячих точках и сама не боится съездить с концертами в места политической напряженности, чтобы подбодрить людей в непростой ситуации. Лично я слушал ее в 2001 году в Чечне, в очень нелегкое время. Но они с мужем не побоялись приехать.
В 2018 году Виктория Цыганова попала в «черный список» на территории Украины, куда министерство культуры страны вносит артистов, которые представляют «угрозу для национальной безопасности страны». Она лишь высказала недоумение по поводу того, что попала туда «так поздно». Она выступала на Донбассе и в Луганске. Ее концерты были посвящены Дню освобождения Одессы и выборам в республиках «сепаратистов». А в 2014 году, в самое непростое время, была в Крыму и поддержала людей, которые хотели спокойной и мирной жизни.
Вадим Решетняк
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 806
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 227
План «хабаровского подвига» еще не разработан?6 140
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 898
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136