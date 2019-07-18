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Меньше двух месяцев остается до Единого дня голосования
8 сентября регион будет выбирать депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, региональный парламент и главу Города юности. Также предстоит определиться с персоной, которая получит мандат, освободившийся после избрания Сергея Фургала губернатором Хабаровского края. Это будут дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70.
Мы за ценой не постоим?
Как раз с него и начнем. 15 июля краевая избирательная комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов на место регионального народного избранника в столичном зданиина Охотном ряду. Пойдем по алфавиту, чтобы ни у кого не было соблазна уличить нас в ангажированности и попытке представить в более выгодном свете того или иного претендента:
- Иван Пиляев – кандидат от ЛДПР. Родился в Хабаровске. 33 года. В настоящее время трудится помощником депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ Валерия Селезнева по работе в Еврейской автономии (мы опираемся на сведения, указанные на сайте краевого избиркома);
- Николай Платошкин – кандидат от КПРФ. Уроженец села Мещерино Ступинского района Московской области. 53 года. Заведует кафедрой международных отношений и дипломатии Автономной некоммерческой организации «Московский гуманитарный университет»;
- Владимир Титоренко – кандидат от «Коммунистической партии «Коммунисты России». Родился в селе Островном Билибинского района Магаданской области. 61 год. Офис-менджер ООО «Цептер Интернациональ»;
- Андрей Швецов – кандидат от «Партии Роста». Родился в Хабаровске. 35 лет. Наш коллега, заместитель генерального директора ООО «Прима Медиа» по внешним связям;
- Татьяна Ярославцева – кандидат от партии «Справедливая Россия». Уроженка г. Улан-Батора (Монголия). 65 лет. Пенсионерка.
На момент сдачи номера в печать готовность примкнуть к этой компании кандидатов выразили еще двое:
- Андрей Петров. Ему 44 года, родился в г. Оленегорске Мурманской области. Работает в правительстве Хабаровского края, заместитель начальника управления лесами. Его выдвигает (не путать выдвижение и регистрацию!) Российская политическая партия «Зеленые»;
- Олег Котов – кандидат от партии «Патриоты России». Информация о нем вот-вот появится на официальном сайте регионального избиркома.
Кроме того, Центральной избирательной комиссией РФ заверены списки кандидатов от партий, где значатся также следующие фамилии:
- Владимир Воробьев – от партии «Родина»;
- Николай Евсеенко – от «Партии пенсионеров»;
- Виктория Цыганова – от партии «Единая Россия».
Срок выдвижения кандидатов в Госдуму – до 23 июля.
Все ходы записаны
Что касается одномандатных избирательных округов, «Партия Роста» выдвинула 13 кандидатов, Коммунистическая партия Российской федерации, «Единая Россия» и Либерально-демократическая партия России — по 24 кандидата (ровно по количеству одномандатных округов на выборах в Законодательную думу края), «Родина», «Зеленые» и «Справедливая Россия» - по 19 кандидатов, по 1 человеку выдвинуты «Трудовой партией России» и «Казачьей партией России». 51 человек изъявил желание участвовать в выборах как самовыдвиженец.
Пока отказ в регистрации кандидатами на выборах в региональный парламент получили Равиль Аюханов (от партии «Родина») и Екатерина Бражникова (от ЛДПР). Четверо самовыдвиженцев значатся утратившими статус выдвинутого кандидата.
236 кандидатов выдвинуты в депутаты Хабаровской городской думы, в том числе:
- 6 - от партии «Яблоко»;
- 12 – от «Справедливой России»;
- 32 – от КПРФ;
- 35 – от ЛДПР;
- 35 – от «Единой России»;
- 33 – от «Родины»;
- 13 – от «Партии Роста»;
- 3 – от «Парнаса»;
- 3 – от партии «Рот Фронт»;
- 51 – самовыдвиженцы.
173 кандидата выдвинуты в депутаты Комсомольской-на-Амуре городской думы:
- 9 – от «Справедливой России»;
- 15 – от КПРФ;
- 25 – от ЛДПР;
- 25 – от «Единой России»;
- 5 – от партии «Родина»;
- 5 – от «Партии Роста»;
- 1 – от партии «Зеленые»;
- 51 – самовыдвиженцы.
Если вы не обратили внимание, мы вам подскажем – с самовыдвиженцами какая-то мистика. Их везде по 51. Посмотрим, скольким из них удастся пройти горнило сбора подписейв свою поддержку.
Кто следующий?
На пост главы «города президентского внимания» претендуют 19 человек. Один вошел в реку выдвижения дважды – это Сергей Наумов, который допустил ошибку при подаче документов и успел ее исправить, заявившись повторно. Пока статус зарегистрированного кандидата официально получил лишь Александр Жорник, которого выдвинула ЛДПР. Три года назад Жорник принимал участие в предварительном голосовании «Единой России», проводившемся с целью отбора кандидата в Госдуму.
«Справедливая Россия» выдвинула кандидатом на эту должность 37-летнего гендиректора ООО «Плодовощи» Максима Аликина; партия «Родина» - 21-летнего предпринимателя Эмиля Енина; «Зеленые» - 45-летнего директора филиала ООО «РН – Пожарная безопасность» Андрея Колчина; «Единая Россия» - 38-летнего заместителя главы городской администрации Алексея Разина. Остальные (в том числе две женщины) – самовыдвиженцы.
Актуальная информация о процессе регистрации кандидатов доступна на сайте избирательной комиссии Хабаровского края www.khabarovsk.izbirkom.ru.
Ольга Шабалина
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