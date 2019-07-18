Обслуживать социальные транспортные карты в Хабаровском крае будут москвичи



В автобусах мы ездим часто. На наших глазах творился прогресс: постепенно ушли в прошлое билеточные катушки, роль отягчающих карман медяков стали исполнять пластиковые карты и сотовые телефоны. Доля безнала на городских маршрутах уже достигла отметки в 30 процентов и наверняка будет расти. Фольклор тоже модернизируется - «счастливые билеты» заменили на таинственные словосочетания типа «бар» или «бог». Пока народ не придумал, какие послания судьба передает нам через эти буквы. Но ничего, обязательно придумает!

Внедрение технических новинок шло постепенно. Появились терминалы с соответствующим программным обеспечением. ПАО «Сбербанк» стал тем самым «прогрессором», чье оборудование установили в автобусах.

Запустили единую транспортную карту, дабы человек не покупал отдельно билеты в автобус и, например, в электричку. Выпустили несколько видов «пластика», включая льготный. Так, некоторые группы граждан могли оплатить лишь половину стоимости проезда. Оставшуюся, убыточную для перевозчиков часть компенсировало министерство социальной защиты населения Хабаровского края.

На сегодняшний день через систему безналичного расчета прошло 140,5 тысячи транзакций. Сколько это в денежном эквиваленте? Ну вот для сравнения – в прошлом году хабаровчане «прокатали» в общественном транспорте почти полтора миллиарда рублей.

Потом пошли дальше – многодетным семьям, труженикам тыла, участникам Великой Отечественной войны и еще 22 категориям граждан на проезд будут давать тысячу рублей в месяц. Этот проект носит название «социальная транспортная карта».

Из «варяг» в хабаровчане

Требовалось найти краевого оператора, который не только запустит от Охотска до Бикина в автобусах и электричках социальный безналичный расчет, но и станет обслуживать систему. Провели аукцион.

Победителем стала компания «Новое поколение» (город Москва) - молодая, динамично развивающаяся фирма с выручкой 7 миллионов рублей за 2017 год. Ее учредителем и директором стала Тамара Мозолевская из Воронежа, предприниматель, занимающаяся ремонтом обуви. Обслуживать наш край будет команда из двух человек…



«По нашим расчетам, чтобы организовать процесс [запуска социальной транспортной карты], необходимо вложить на первом этапе порядка тридцати миллионов рублей, - говорит глава городского межотраслевого навигационно-информационного центра Павел Тесельский. – В эту стоимость входит организация рабочих мест, запуск оборудования, выпуск непосредственно пластика под карту. Правительство края в лице министерства социальной защиты никаких расходов не несет… Согласно первому условию конкурса с 1 июня льготники Хабаровска и Хабаровского района смогут расплачиваться социальной транспортной картой. А с 1 октября – жители всего края».

«Новое поколение» будет брать комиссию в размере 2,9 процента с каждого проданного билета. В субподряде у этой организации компания «Социальные системы» (судя по ЕГРЮЛ, тоже москвичи).Что настораживает в этой истории с социальной картой? Во-первых, конечно же, количество сотрудников. Любопытно – как команда из двух человек станет обслуживать территорию размером с треть Европы? Факт наличия московской прописки хорош в самой Москве. Но не для компании, собирающейся работать на другом конце страны.Вторая странность. В Хабаровске вполне себе успешно работает оборудование и программное обеспечение (ПО) Сбербанка. Судя по нашим источникам в мэрии Хабаровска, «Новое поколение» требует предоставить им полный доступ к существующей системе и передать все действующее оборудование. Вместо того чтобы просто интегрировать свое ПО. То есть москвичи получат доступ к информации о транспортных и банковских картах пользователей, которые уже используют карты в системе. А выражаясь «денежным языком», они получат допуск к тем самым полутора миллиардам рублей.Компания очень молодая – основана в конце 2015 года. А в реестр малого и среднего предпринимательства включена лишь в августе 2016 года.Далее. Выручка «Нового поколения» не превышала семи миллионов рублей. Предположим, что такая сумма у них есть. Однако, чтобы начать работать, им необходимо где-то достать еще 23 миллиона. И да – это надо было сделать до 1 июня (правда, здесь у компании есть люфт – правительство края выпустило постановление, что, так сказать, на крайняк можно запуститься до 1 сентября). Ну а уж пункт, где учредитель с ремонта обуви переключился на разработку компьютерного программного обеспечения, оставим в стороне. Мало ли – талантливый человек талантлив во всем и так далее…



Интегратор и реализатор

Сотрудникам компании - краевого оператора, однако, данные странности странностями не кажутся. Антон Солохин, руководитель направления развития в ДФО компании «Новое поколение», рассказал, что интегратором и техническим реализатором является компания «Социальные системы», которая, по его словам, насчитывает большое количество сотрудников, наделена финансовыми ресурсами, технологическим заделом и опытом работы по всей России.



«Конкурс прошел честно, его проверяли не раз со всех сторон, - сообщил Солохин. - Тем более российское законодательство не регулирует количество человек и виды деятельности. Они соответствуют тому функционалу и тому объему, который мы здесь реализуем».

«Достаточно продолжительные и успешные проекты мы делали в Московской области, в Тольятти. В настоящее время успешно работаем в Татарстане».

«Люди, работающие в «Системе», вышли из этой компании и для расширения бизнеса основали «Новое поколение», - ответил Солохин. – Это было внутрикоммерческое решение. Бизнес-модель изменилась, поэтому и было принято такое решение».

Все процессы до предела автоматизированы, поэтому присутствие большого количества людей не требуется. А уровень технологического оснащения «Социальных систем» настолько высок, что сотрудники «Нового поколения» могут управлять процессом хоть из Нью-Йорка. В случае если оборудование все же даст сбой, у компании имеются собственные сервисные центры в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Они, продолжил Антон Солохин, уже подготовлены к запуску. Что же касается наличия опыта у фирмы, то руководитель направления развития в ДФО компании «Новое поколение» сказал, что такой опыт имеется у ООО «Социальные системы».А зачем «Новое поколение» взяло на субподряд «Социальные системы»?Примечательно, что обе компании – «Социальные системы» и «Новое поколение» – продвигали свои услуги в правительство Хабаровского края, прикрываясь флагами государственной корпорации «Ростех». Более того, на одном из совещаний у зампреда краевого правительства Антон Солохин заверил руководство края в готовности корпорации выполнить проект по внедрению социальной транспортной карты за счет собственных средств.Редакция располагает множеством материалов о странной схеме продвижения московских инвесторов на прибыльный рынок транспортных услуг края. Во время подготовки материала критическое отношение к инвесторам высказали транспортные организации и городской оператор транспортных услуг. Кто все-таки оказывает покровительство новоявленным инвесторам? В этих вопросах нам предстоит разобраться в ближайшее время.Продолжение следует.



Андрей Канев

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