Еще один случай заражения клещевым энцефалитом в Хабаровском крае

С наступлением июля в Хабаровском крае продолжает снижаться активность клещей. За прошлую неделю в больницы по поводу присасывания паразитов обратился 161 человек. Неделей ранее цифра была в 2 раза больше. Медики связывают такую динамику с погодой, а также с тем, что в регионе сейчас полностью завершена обработка территорий. Если в начале сезона клещи нападали даже в парках и на улицах крупных городов, то сейчас таких случаев почти не регистрируется.

В то же время в регионе буквально за короткий промежуток времени зафиксирован уже третий случай заражения человека клещевым энцефалитов. Вновь пострадал житель Николаевска-на-Амуре. Пациент был госпитализирован, получил лечение и выписан домой.

- На прошлой неделе под подозрением был житель Хабаровска, у которого диагноз также подтвердился. В итоге сейчас можно говорить об официальных трех случаях заражения. Ситуация показывает, что несмотря на общую динамику обращений к врачам, которая снижается, жителям нужно быть предельно бдительными и соблюдать правила личной безопасности, - отметили в краевом минздраве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего с начала периода активности клещей в медучреждения региона уже обратилось 6087 человек, из которых почти половина – дети. Врачи по-прежнему рекомендуют после каждой прогулки осматривать себя для того, чтобы удостовериться в отсутствии паразитов. При обнаружении клеща следует незамедлительно обратиться в ближайшую больницу, где насекомое извлекут, а человека осмотрят и при необходимости определят лечение.