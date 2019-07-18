Цены на бензин в Хабаровском крае по-прежнему "кусаются"

Несмотря на намерение обновленной краевой власти, обозначенное еще в ноябре прошлого года, цены на ГСМ в Хабаровском крае продолжают оставаться одними из самых высоких на Дальнем Востоке. Край - на втором месте в ДФО по темпам увеличения цен на топливо.

Эксперты сходятся во мнении, что во многом это связано с отсутствием сколько-нибудь значимой конкуренции среди производителей моторного топлива: в регионе работают заводы двух вертикально интегрированных гигантов, которые негласно соблюдают ценовой паритет. Действие подписанного весной этого года обязательства не повышать стоимость своей продукции во втором квартале 2019 года закончилось 3 недели назад.

И несмотря на предпринятые меры Хабаровский край - в числе пятнадцати российских регионов, где цены на бензин и дизтопливо уверенно идут вверх. За последние три месяца бензин у нас подорожал в среднем на 75 копеек за литр, причем в некоторых районах края разрыв с Хабаровском составляет до 10 рублей за литр (в сторону учеличения).

Губернатор Сергей Фургал еще прошлой осенью некими звонками директорам НПЗ намеревался решить этот острый вопрос, однако до сих пор люди снижения цен не увидели.

Рост цен на бензин и дизельное топливо однозначно провоцирует дороговизну в сфере продуктов первой необходимости и расценок на услуги ЖКХ.

В частности, задекларированное обновление схемы поставок ГСМ в рамках централизованного северного завоза пока оборачивается прибылью новым игрокам, заявленным на этот рынок после сентябрьских выборов 2018 года. Одновременно прежние поставщики несут колоссальные убытки, не получая сотни миллионов рублей за уже произведенные поставки. Краевое правительство затягивает перечисление финансовой помощи муниципалитетам на эти цели под надуманными, на взгляд предпринимателей, предлогами.

Уточним, что, что Росстандарт начал подготовку технического задания для системы прослеживаемости топлива и запустил пилотный этап работы ее прототипа. Планируется, что подключение к системе участников всей цепочки — нефтеперерабатывающих заводов (их в стране 33), мини-НПЗ (около 200), нефтебаз (2 тысячи), автозаправок (25 тысяч), транспортного звена — станет обязательным лишь через два-три года.