БОС-сеансы будут проводить в реабилитационных центрах для инвалидов Хабаровского края

В краевых центрах реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья ведется закупка современного оборудования. Оно появится в пяти таких учреждениях, четыре из которых специализируются на работе с детьми. Деньги на эти цели выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках подпрограммы по созданию системы реабилитации и абилитации инвалидов программы «Доступная среда».

Так в Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов, закуплены тренажеры для реабилитации после инсульта, оборудование для коррекции психо-эмоционального состояния, тактильный дисплей Брайля, мобильный лестничный гусеничный подъемник. Взамен вышедшему из строя, приобретен пятиканальный тренажер БОС опорно-двигательный.

- БОС-сеансы позволяют быстро увеличить или снизить активность тренируемой мышцы, развить или восстановить мышечно-суставное чувство, улучшить координацию движений, сформировать и закрепить сложные двигательные навыки. Отделение адаптивной физической культуры ранее активно применяло в реабилитации данную методику, ежедневно сеансы проходили 10 человек. В 97 % случаев достигался положительный результат, - рассказала и.о. директора Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов Марина Ситкова.

Также закуплен комплект оборудования для сенсорной комнаты. Он подобран с учетом особенностей использования в конкретном учреждении, с определенными категориями инвалидов и решаемыми задачами. При его подготовке был тщательно проанализирован многолетний опыт работы сенсорной комнаты учреждения. Сенсорная комната направлена на коррекцию эмоционального состояния, снятие тревоги, преодоление стресса, улучшение сна, борьба со страхами и депрессией. В день комнату смогут посещать до 40 человек.

В Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в скором времени поступит иппотренажер, который крайне необходим для реабилитации детей с ДЦП. Кроме этого, приобретены развивающие настенные модули с прорезями для развития движения рук зрительно-моторной координации. Они способствуют развитию пространственной координации, совершенствованию мышления. А интерактивный мобильный пол будет незаменимым помощником в проведении обучающих занятий для детей раннего возраста.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Советско-Гаванском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями сенсорную комнату дооборудуют интерактивным полом, световым планшетом для рисования песком, а также фибероптическим и поточным подвесным модулями. Сенсорная стимуляция очень важна для детей, страдающих ДЦП, ранним детским аутизмом, синдромом Дауна.

Кроме центров реабилитации приобретается оборудование для детского санатория «Амурский», для краевой спортивно-адаптивной школы, детского психоневрологического интерната, расположенного в Березовке. Также средства направлены на оснащение пунктов проката современными средствами реабилитации, обучение сотрудников всех сфер работающих по реабилитации инвалидов. В пяти районах края будут открыты службы реабилитации на дому.

Еще одно направление работы - открытие отделений ранней помощи семьям с детьми до трех лет, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ожидается, что в этом году такие службы появятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Советско-Гаванском, Амурском, Бикинском и Нанайском районах.

Государственная программа «Доступная среда» реализуется в крае с 2013 года. За шесть лет объем финансирования составил 872 млн руб., в том числе 296,8 млн руб. привлечено из средств федерального бюджета. В рамках программы адаптировано в крае к потребностям инвалидов 154 приоритетных объекта социальной инфраструктуры. Для инклюзивного образования детей-инвалидов созданы условия в 174 образовательных организациях. Организована служба «Социальное такси».