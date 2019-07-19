Жителей Хабаровского края волнуют вопросы ЖКХ и благоустройства

Жители Хабаровского края все чаще стали оставлять обращения в социальных сетях. Комментарии и публикации в режиме реального времени отрабатывает система «Инцидент-менеджмент». С начала года зафиксировано и уже отработано 2402 сообщения.

Новый механизм представляет собой автоматизированный программный комплекс по мониторингу публикаций и комментариев в социальных сетях. Он централизованно отрабатывает сообщения из 150 краевых групп в пяти популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Instagram и Facebook. Из общего количества отбираются комментарии, которые содержат проблемные вопросы. Затем они направляются в профильные министерства и ведомства региона, а также органы местного самоуправления. Среднее время подготовки ответа составляет 3-5 дней.

Так, с начала года поступило почти 900 жалоб по ЖКХ и благоустройству, следом идут инциденты по теме «дорога» (674), также людей волнуют вопросы социальной сферы (485) и организации перевозок общественным транспортом (145). Самыми активными пользователями, от которых поступает наибольшее количество инцидентов, являются жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Николаевского, Хабаровского, имени Лазо районов.

Специалисты отмечают, что с апреля наблюдается значительный рост количества обращений по вопросам содержания и ремонта дорог федерального, краевого и местного значения, а также благоустройства придомовых и городских территорий.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в начале этой недели на стене группы «Городские заметки Комсомольска-на-Амуре» в социальной сети ВКонтакте жительница города выложила фотографию с изображением открытого колодца с комментарием: «В надежде, что сообщество читают соответствующие контролирующие органы. Двор возле дома Юбилейная 13. Прямо возле территории детской площадки, уже несколько дней стоит открытый люк». Спустя несколько часов система «поймала» публикацию, специалисты направили инцидент в работу главному управлению госконтроля и лицензирования. Информация была передана в обслуживающую организацию, уже вечером государственный жилищный инспектор зафиксировал устранение нарушения.