Новоселы «Петроглиф парка» получат ключи от квартир раньше срока

Высотный дом строительная компания планирует сдать уже в октябре этого года. Подрядные организации ведут подключение дома к инженерным сетям. На стройплощадке с опережением графика трудятся специалисты ресурсоснабжающих компаний.

«Мы планируем ввести 64 тысячи квадратных метров жилья, это более 900 квартир. Дома будут обеспечены парковками – по нормативу количество стояночных мест должно составлять не менее 75% от общего количества квартир. В конце года планируем начать строительство детского сада на 90 мест», - рассказал директор ООО «Управление инвестиционных программ», - Константин Юрченко.

Строительство современных высоток в границах улиц Краснореченской – Оборонной идет по программе развития застроенных территорий. На месте будущего жилого комплекса было снесено 5 ветхих домов. Семьям, которые в них жили, застройщик предоставил 54 благоустроенные квартиры.

«Это перспективное направление - когда застройщик выкупает землю, расселяет бараки, а на их месте строит современные здания. По городской программе за последние несколько лет расселено 46 домов с большим процентом износа», - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Из-за экономических трудностей строительная отрасль буксует, но, несмотря на это, до конца года в краевом центре планируется сдать около двухсот тысяч квадратных метров жилья.