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Новоселы «Петроглиф парка» получат ключи от квартир раньше срока
Высотный дом строительная компания планирует сдать уже в октябре этого года. Подрядные организации ведут подключение дома к инженерным сетям. На стройплощадке с опережением графика трудятся специалисты ресурсоснабжающих компаний.
Строительство современных высоток в границах улиц Краснореченской – Оборонной идет по программе развития застроенных территорий. На месте будущего жилого комплекса было снесено 5 ветхих домов. Семьям, которые в них жили, застройщик предоставил 54 благоустроенные квартиры.
Из-за экономических трудностей строительная отрасль буксует, но, несмотря на это, до конца года в краевом центре планируется сдать около двухсот тысяч квадратных метров жилья.
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