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На Дальнем Востоке прошли сборы кинологических расчетов
В них приняли участие 15 кинологов со своим четвероногими друзьями. Треть из них сдала самые серьезные экзамены, подтвердив полное право на проведение поисково-спасательных работ. А для остальных это была хорошая учеба.
Название первого этапа говорит само за себя – «Послушание и ловкость». Главная задача – выполнить упражнения в движении, а также на специально оборудованной площадке с учебными препятствиями. Каждый расчет преодолевал подвижный бум, качели, лестницу, тоннель и «книжку». На этом этапе кинолог должен показать, как он умеет управлять своим хвостатым помощником, а тот, соответственно, какие навыки послушания имеет.
Во время работы на дистанции собака должна работать без поводка и выполнять упражнения быстро и заинтересованно, не боясь звуковых раздражителей, препятствий, присутствующих людей. Кинологу запрещается поощрять собаку или воздействовать на питомца демонстрацией лакомства.
Второй этап - «поиск пострадавших в природной среде». В лесном массиве в квадрате 200 на 200 метров «закладывают» людей-статистов. Они изображают обессиленных пострадавших.
За 20 минут собака-спасатель должна обнаружить в труднопроходимом лесу трех статистов. Учуять запах живого человека, проанализировать в своем собачьем мозгу весь спектр запахов, отсечь все лишнее и найти только того, кого надо. Кинолог голосом отдает команды и руками указывает направление поиска, собака начинает резать галсы. И вот долгожданный лай - есть один! Нашла, обозначила, села рядом - позвала на помощь. Умница! Второй, третий! Уф, все обнаружены, экзамен пройден. Обычный человек прошел бы мимо «потеряки», который в лесной чаще почти неразличим. Но на стороне спасателя-кинолога интеллект и обоняние собаки.
В реальном поиске нагрузка на собаку-спасателя более 5-7 часов и до 15 км пересеченной местности. В поисковых операциях востребованы четвероногие с высокой мотивацией, способные после перерыва в 15 минут продолжить работу.
Третий этап – техногенный. Этот экзамен - самый трудный. Судьи постарались приблизить ситуацию к реальности. Разрушенное до основания, как будто после землетрясения, здание площадью 800 кв. м обтянуто маркировочной лентой, а под обломками надежно спрятались три статиста, имитирующие людей без сознания. Все подступы накрыты кусками рубероида, шифера, ломаным кирпичом.
И снова единый отлаженный тандем, состоящий из спасателя-кинолога и его четвероногого помощника с чутким носом, за 20 минут должен найти всех условно пострадавших. Это они с полуслова, с полувзгляда должны за короткий промежуток времени понять друг друга. Задача собаки - найти людей, задача кинолога - управлять своим напарником на расстоянии. Кинологу запрещено заходить за оградительную линию. И все это в жару под 30 градусов.
Вадим Решетняк
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