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Модернизацию чегдомынской котельной еще не начали, а модернизатор уже получает барыши
Вот есть такое понятие – бой тары. Грузовик, например, везет лимонад в стеклянных бутылках, наехал на яму, несколько чекушек разбилось. Или в узком проходе магазина посетитель задел нечаянно рукой витрину – пол-литра бздынькс об пол! И на осколки… Товаровед вынужден списывать как неизбежные расходы.
Чегдомынская «царь-коптильня», отравлявшая не один десяток лет здоровье жителей рабочего поселка, страшно далека по своему функционалу от супермаркета. Однако, как выяснилось на заседании депутатов Законодательной думы Хабаровского края, свой «бой тары» есть и у нее.
Куда уйдут сто «лямов»?
Фирма обязалась реконструировать котельные №1 и №2, проложить и реконструировать тепловые сети, а также построить бойлерную на территории квартала 29. По словам Андрейчикова, министерство ЖКХ не выполнило несколько своих обязательств. В результате чего на объект придется потратить на 12,1 миллиона рублей больше… И еще на сто миллионов. Но уже по другой причине.
«В ходе проверки установлено, - продолжил аудитор, – что в ходе формирования тарифа на тепловую энергию министерством в рамках имеющихся полномочий предложено, а комитету по ценам и тарифам правительства края учтено в 2018-2022 годах амортизация министерством «Хабаровских энергетических систем». В результате ХЭС как концессионер, не понеся затраты на создание полученного имущества, получит необоснованный плановый доход за период с 2018 по 2026 год в период амортизации краевого имущества порядка 100 миллионов рублей».
Вопросу, почему ХЭС должен получить сто миллионов рублей, было посвящено оставшееся на обсуждение время. Почти час депутаты пытались понять, куда, собственно, уйдут эти деньги (спойлер – так и не выяснили).
На Андрейчикова и других чиновников обрушился целый шквал вопросов.
«Какая-то ущербная схема», - лаконично подытожил депутат Сокуренко.
Падение чекушек
Получилось так, что, по мнению Валентина Андрейчикова, во всем оказалась виновата своеобразная финансовая модель. При заключении концессионного соглашения произошло увеличение тарифа на тепловую энергию больше чем на двадцать процентов.
Такая вот интересная ситуация. ХЭС решили компенсировать свой «бой тары»? Но стоимость модернизации объекта на 31 декабря 2018 года составила 829 миллионов рублей. А правительство должно этой компании уже сто миллионов…
Это как если б какой-то мужик задел на витрине бутылку, та задела б другую бутылку и по принципу домино на пол попадали все литры, пол-литры, чекушки и штофы. А потом бы рухнула вообще вся витрина. А потом бы рухнул потолок в супермаркете, обрушились стены складов, а все грузовики с товаром провалились во внезапно разверзнувшуюся под ними бездну. И все это списать на неизбежные расходы.
Стоит также заметить, что «Хабаровские энергетические системы» инвестировали в объект 172 миллиона рублей (21% его стоимости). Остальные деньги – из бюджета.
Депутат Сокуренко, целых два раза повторивший тезис об ущербности схемы, попросил министерство финансов внимательнее прислушаться к ситуации, связанной со ста «лямами». Эти деньги действительно ведут себя как хамелеон: то прибыль, то не прибыль, то выпадающие доходы, то компенсирующие расходы…
«Схема не ущербная!»
Елена Костенко, первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края, сообщила, что у ее ведомства возникли по поводу итогов проверки вопросы к контрольно-счетной палате.
Костенко назвала ситуацию с отоплением Чегдомына «революционной» (в хорошем, надо полагать, смысле этого слова) – качество отопления стало лучше, жалоб от жителей нет, третий и четвертый отопительный сезоны прошли без аварий, сэкономлено топливо и налажен учет.
Расставил ли монолог первого заместителя министра ЖКХ по Хабаровскому краю все точки над «i» в истории со ста миллионами? Посмотрим, как будет развиваться ситуация с безумной или, наоборот, разумной компенсацией расходов (тем самым «боем тары», если он действительно таковым является). «Бой – это единственное средство достижения победы в бою», - гласит мудрая армейская поговорка.
Андрей Канев
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