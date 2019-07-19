Модернизацию чегдомынской котельной еще не начали, а модернизатор уже получает барыши



Вот есть такое понятие – бой тары. Грузовик, например, везет лимонад в стеклянных бутылках, наехал на яму, несколько чекушек разбилось. Или в узком проходе магазина посетитель задел нечаянно рукой витрину – пол-литра бздынькс об пол! И на осколки… Товаровед вынужден списывать как неизбежные расходы.

Чегдомынская «царь-коптильня», отравлявшая не один десяток лет здоровье жителей рабочего поселка, страшно далека по своему функционалу от супермаркета. Однако, как выяснилось на заседании депутатов Законодательной думы Хабаровского края, свой «бой тары» есть и у нее.

Куда уйдут сто «лямов»?



«Контрольно-счетная палата провела мероприятия на предмет законности, эффективности и экономности использования бюджета, выделенного на софинансирование проекта реконструкции объектов системы теплоснабжения, расположенных на территории рабочего поселка Чегдомын, - начал свой доклад аудитор контрольно-счетной палаты Хабаровского края Валентин Андрейчиков. - Был проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения. Оно было заключено с компанией «Хабаровские энергетические системы» как с единым заявителем».

Фирма обязалась реконструировать котельные №1 и №2, проложить и реконструировать тепловые сети, а также построить бойлерную на территории квартала 29. По словам Андрейчикова, министерство ЖКХ не выполнило несколько своих обязательств. В результате чего на объект придется потратить на 12,1 миллиона рублей больше… И еще на сто миллионов. Но уже по другой причине.«В ходе проверки установлено, - продолжил аудитор, – что в ходе формирования тарифа на тепловую энергию министерством в рамках имеющихся полномочий предложено, а комитету по ценам и тарифам правительства края учтено в 2018-2022 годах амортизация министерством «Хабаровских энергетических систем». В результате ХЭС как концессионер, не понеся затраты на создание полученного имущества, получит необоснованный плановый доход за период с 2018 по 2026 год в период амортизации краевого имущества порядка 100 миллионов рублей».Вопросу, почему ХЭС должен получить сто миллионов рублей, было посвящено оставшееся на обсуждение время. Почти час депутаты пытались понять, куда, собственно, уйдут эти деньги (спойлер – так и не выяснили).На Андрейчикова и других чиновников обрушился целый шквал вопросов.

«Это предприятие должно получить обязательную разницу между плановой и фактической выручкой? Или разницу между затратами, которое оно покрыло или не получило?»; «ХЭС же понес затраты, не соответствующие 117 гигакалориям, он понес затраты, соответствующие 87 гигакалориям. То есть убыток у него меньше, чем по сравнению с планом. То есть ХЭС получит прибыль?»; «Вопрос к министерству: почему такие показатели были заложены? При невыработке планового количества гигакалорий организация еще и получит прибыль?».

«Какая-то ущербная схема», - лаконично подытожил депутат Сокуренко.

«Помимо вложения концедента (правительство края), край продолжает нести затраты уже опосредованно через амортизацию, заложенную в тарифе. ХЭС получили доходы в сумме 18,3 миллиона рублей», - говорил аудитор контрольно-счетной палаты.

«Есть имущество, которое надо реконструировать. Его реконструировали, появилась новая стоимость, новая амортизация, - сказала Костенко. - Амортизация - это источник на возврат кредита. Увеличился тариф только на эту составляющую. По сравнению с тем, что было у предприятия до момента заключения концессионного соглашения. Других затрат новых никаких не было включено. В условиях концессионного соглашения написано, что фактически возмещаются расходы. Не доходы, а расходы, понесенные предприятием, если затраты по каким-то видам были больше. Если тарифы были ниже по каким-то причинам - неучтенные затраты, связанные с деятельностью предприятия. Такого предмета за 2018 год нет. Предприятие к нам не обратилось по факту этих причин. «Ущербная схема» на самом деле не ущербная. Она включает в себя фактические расходы и фактические понесенные убытки. В данном случае предприятие убытки по реализации концессионного соглашения не понесло. И по деятельности за 2018 год объектов поселка Чегдомын у предприятия убытков нет. То есть концессионное соглашение реализуется».

Получилось так, что, по мнению Валентина Андрейчикова, во всем оказалась виновата своеобразная финансовая модель. При заключении концессионного соглашения произошло увеличение тарифа на тепловую энергию больше чем на двадцать процентов.Такая вот интересная ситуация. ХЭС решили компенсировать свой «бой тары»? Но стоимость модернизации объекта на 31 декабря 2018 года составила 829 миллионов рублей. А правительство должно этой компании уже сто миллионов…Это как если б какой-то мужик задел на витрине бутылку, та задела б другую бутылку и по принципу домино на пол попадали все литры, пол-литры, чекушки и штофы. А потом бы рухнула вообще вся витрина. А потом бы рухнул потолок в супермаркете, обрушились стены складов, а все грузовики с товаром провалились во внезапно разверзнувшуюся под ними бездну. И все это списать на неизбежные расходы.Стоит также заметить, что «Хабаровские энергетические системы» инвестировали в объект 172 миллиона рублей (21% его стоимости). Остальные деньги – из бюджета.Депутат Сокуренко, целых два раза повторивший тезис об ущербности схемы, попросил министерство финансов внимательнее прислушаться к ситуации, связанной со ста «лямами». Эти деньги действительно ведут себя как хамелеон: то прибыль, то не прибыль, то выпадающие доходы, то компенсирующие расходы…Елена Костенко, первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края, сообщила, что у ее ведомства возникли по поводу итогов проверки вопросы к контрольно-счетной палате.Костенко назвала ситуацию с отоплением Чегдомына «революционной» (в хорошем, надо полагать, смысле этого слова) – качество отопления стало лучше, жалоб от жителей нет, третий и четвертый отопительный сезоны прошли без аварий, сэкономлено топливо и налажен учет.Расставил ли монолог первого заместителя министра ЖКХ по Хабаровскому краю все точки над «i» в истории со ста миллионами? Посмотрим, как будет развиваться ситуация с безумной или, наоборот, разумной компенсацией расходов (тем самым «боем тары», если он действительно таковым является). «Бой – это единственное средство достижения победы в бою», - гласит мудрая армейская поговорка.



Андрей Канев