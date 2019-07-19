Региональные власти старательно обходят тему лишения Хабаровска статуса



В декабре прошлого года, как всем известно, центральным городом Дальневосточного федерального округа стал Владивосток.

Обходят эту тему, думается, по двум причинам. Первая - та, что лежит на поверхности. Слишком уверенно губернатор Сергей Фургал заявлял осенью 2018 года, что не допустит переноса окружной столицы в Приморье.



- Я думаю, это не получится, мы тоже сами себе с усами, мы знаем, что нужно делать и как нужно делать, чтобы Хабаровск не просто по названию был в статусе столицы Дальнего Востока. У нас есть большие планы и программы по развитию науки, спорта, скоро мы станем участниками прорывных проектов, которые строятся в Хабаровском крае - Академия фигурного катания, Центр протонно-лучевой терапии. Это дает определенные точки роста и возможность нашим молодым людям получать более высокотехнологичные профессии, - говорил глава региона.

- То, что сегодня Хабаровск не столица и административный центр ДФО передали Владивостоку, - это свершившийся факт. Я не хочу это комментировать, потому что указ президента - это указ президента. Но хотел бы сразу сказать, что в течение трех лет этот вопрос очень активно на уровне депутатов краевой думы и губернатора Хабаровского края муссировался. В течение трех лет все прекрасно знали, что готовится перенос административного центра во Владивосток. Когда я узнал об этом, фактически ничего уже сделать было нельзя, - констатировал Сергей Фургал.

Когда сохранить статус не удалось, губернатор почти неделю хранил молчание, а затем, отвечая на вопросы журналистов в рамках предновогодней пресс-конференции, попытался переложить ответственность на предыдущее руководство края.То есть довольно быстро на самом высоком уровне в Хабаровском крае решили, что все произошло без их участия, а следовательно, взятки гладки. Ну а как иначе это объяснишь жителям региона?А вторая, более глубокая причина того, что о столичном статусе сейчас предпочитают помалкивать, это намерение того же Сергея Фургала сделать Хабаровск городом федерального значения по аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом или Севастополем. Но для этого нужна кропотливая работа в тесном взаимодействии с Кремлем, которой, как мы можем судить, сейчас нет.Еще одна идея - придать Хабаровску взамен столичного названия «крутизны», которой бы обзавидовались соседи. Это значит - привлечь крупных инвесторов, в том числе иностранных, поднять на качественно новый уровень местную медицину, «переплюнуть» вузы Дальнего Востока по престижу образования, стать центром туристической и транспортной логистики.Пока складывается впечатление, что эти векторы в ближайшее время новое правительство края осилить не в состоянии, особенно с учетом вновь обострившейся текучки кадров среди зампредов и министров, а людям придется жить дальше, проглотив обиду и посматривая в сторону более динамично развивающегося Приморья.





Евгений Мезенцев