В Хабаровском крае резко ухудшится погода

Дальневосточное УГМС передало предупреждение о резком ухудшении погоды в Хабаровском крае. Сразу после выходных, 22 июля, в регионе ожидаются грозовые ливни. На выходных с запада к региону подойдет циклон, поэтому уже в понедельник дожди начнутся в центральных районах, а затем переместятся на север края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в зоне непогоды окажутся Хабаровский, Верхнебуреинский, Солнечный, Комсомольский, Нанайский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Николаевский районы. Там ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться ветром со скоростью 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Возможны обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Из-за проливного дождя ухудшится видимость на дорогах. Также в малых реках может резко вырасти уровень воды. В низинах вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов.

Главам муниципальных образований направлены инструкции по снижению риска ЧС и минимизации их последствий. Жителям Хабаровского края рекомендуется принять меры личной безопасности - отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, а также следить за детьми.

При возникновении угрозы жизни или здоровью необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».