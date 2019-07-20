Стала известна деловая программа ВЭФ

Архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2019, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке, опубликована на официальном сайте мероприятия. Как сообщают организаторы, работа форума будет построена по четырем основным направлениям.

Блок «Новые решения для ускорения экономического роста» будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока в период до 2025 года и повышение качества жизни жителей. Участники поднимут вопросы совершенствования режимов ТОР и Свободного порта, поговорят о развитии федеральной программы «Дальневосточный гектар», а также обсудят ключевые моменты в сельском хозяйстве, рыбной отрасли и лесопромышленном комплексе.

Вопросы поддержки инвесторов обсудят в рамках темы «Создавая условия для бизнеса». Речь пойдет о доступности финансовых услуг, развитии транспортной инфраструктуры, переходе на проектное финансирование в строительстве, защите прав инвесторов.

В центре темы «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» будут находиться вопросы интеграции Дальнего Востока в экономику стран АТР, развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования.

Блок «Новые решения для повышения качества жизни» будет посвящен теме социального развития Дальнего Востока. Участники обсудят вопросы развития здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды, а также механизмы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, традиционно в программу включены межстрановые бизнес-диалоги «Россия – Китай», «Россия – Япония», «Россия – Индия», «Россия – АСЕАН», «Россия – Республика Корея». Также на форуме запланирован молодежный образовательный день, в рамках которого ведущие эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.

- Сегодня ВЭФ является одним из инструментов развития Дальнего Востока России. Обсуждения в рамках деловой программы способствуют экономическому, технологическому и социальному развитию, а также обеспечивают повышение качества жизни в макрорегионе, – отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, советник Президента РФ Антон Кобяков.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента РФ в 2015 году. Ежегодно он проводится во Владивостоке. Форум стал местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий.